As listas personalizadas chegam ao WhatsApp

O WhatsApp, o maior aplicativo de mensagens online do mundo, não para de inovar para oferecer uma experiência de usuário cada vez mais personalizada e eficiente, tornando este aplicativo mais versátil. Após o sucesso da função de contatos favoritos, essa ferramenta impulsionada pelo Meta está testando uma nova atualização que permitirá aos usuários gerenciar e filtrar suas conversas de forma mais simples.

Como é que estas listas podem ser integradas?

De acordo com o meio especializado nesta aplicação, WaBetaInfo, esta nova função estará disponível na última versão beta do WhatsApp para Android (2.24.19.25), permitindo aos usuários criar listas personalizadas com suas conversas. Isso significa que será possível agrupar as conversas de acordo com as necessidades e preferências de cada usuário.

Criar uma lista será fácil e para isso os usuários só precisam acessar o menu de configurações e selecionar a opção ‘Listas’. Ao clicar lá, será possível criar uma nova lista, atribuir um nome a ela e adicionar chats ilimitadamente. Uma vez criada, a lista aparecerá como um filtro na aba de chats, permitindo que você acesse rapidamente as conversas que lhe interessam naquele momento.

Além disso, será possível adicionar contatos a qualquer lista diretamente de cada chat, permitindo assim ter um controle total sobre como organizar as conversas.