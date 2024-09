Esta é a BlueSky, a rede social que quer destronar o X

Há momentos negativos que outros podem aproveitar e tirar proveito. Este é o caso do Bluesky, uma nova rede social impulsionada pelas recentes reclamações e descontentamentos que os usuários têm tido com X (antes Twitter) desde a compra de Elon Musk. Atualmente, eles querem se posicionar como uma alternativa inovadora e atraente, especialmente com a chegada de figuras públicas a esta plataforma.

Como funciona esta nova rede?

Ao buscar entrar no mercado, é necessário oferecer algo inovador e, por isso, como proposta de valor, eles apresentam uma abordagem descentralizada, que permite aos usuários e comunidades estabelecerem suas próprias regras e moderarem o conteúdo. Além disso, essa característica vem com a promessa de uma interação mais única entre as pessoas que a utilizam. É assim que eles atraíram um público que busca uma experiência em redes sociais fora do padrão atual e menos algorítmica.

Por ser uma criação de Jack Dorsey, um dos fundadores do Twitter, o Bluesky compartilha um DNA semelhante com X. No entanto, seu foco se afasta do conteúdo promocional, priorizando conversas orgânicas e espontâneas. A interface do usuário, projetada tanto para dispositivos Android quanto iOS, é intuitiva e familiar para aqueles que já estão familiarizados com o Twitter, facilitando a transição entre ambas as plataformas.

Como uma das características peculiares, um dos pilares fundamentais do Bluesky é o Protocolo AT, um sistema aberto que permite aos usuários explorar e compreender o funcionamento interno da rede social. Além disso, o Bluesky oferece uma alta personalização do feed de notícias, permitindo aos usuários escolher entre um feed cronológico, recomendações personalizadas ou uma mistura de ambos.

Embora a Bluesky tenha conseguido um crescimento significativo, ainda há um longo caminho a percorrer, pois ainda existem áreas de melhoria. Como se fosse uma fase beta, falta uma seção de tendências, semelhante aos hashtags do X, que é uma das características mais solicitadas pelos usuários. No entanto, a plataforma está em constante evolução e é provável que implemente novas funcionalidades no futuro.