Ao procurar um camping, o homem encontra cratera que pode ter sido causada por meteorito

Durante uma simples busca por locais de camping na região de Côte-Nord, em Quebec, Canadá, Joël Lapointe fez uma descoberta que pode ter implicações científicas significativas. Utilizando o Google Maps para planejar suas férias, ele se deparou com uma formação circular incomum próxima ao Lago Marsal. Intrigado pela estrutura que parecia uma cratera, Lapointe decidiu compartilhar suas observações com especialistas, iniciando uma investigação que pudesse revelar a origem das particularidades.

De acordo com o Extra, para entender melhor o que foi encontrado, ele entrou em contato com Pierre Rochette, um geofísico francês do Centro de Pesquisa em Geociências Ambientais da França (CERGE). Rochette, após analisar os dados, sugeriu que a formação poderia ser resultado de um impacto de meteorito, um evento extremamente raro. Existem apenas cerca de 200 crateras de impacto reconhecidas em todo o planeta, sendo 31 delas localizadas no Canadá.

Investigação científica e possíveis descobertas

O potencial dessa estrutura é realmente uma cratera de impacto despertou grande interesse na comunidade científica. Rochette apresentou suas conclusões preliminares na Reunião Anual da Sociedade Meteorítica, em Bruxelas, e agora trabalha em conjunto com pesquisadores canadenses para explorar a região de forma mais detalhada. A equipe planeja uma visita ao local em 2025, onde a direção fará testes que poderão confirmar ou refutar as hipóteses de impacto.

Um dos principais apontamentos que apontam para a origem meteórica da cratera é a presença de zircão, um mineral que se forma após eventos de alto impacto. Além disso, os cientistas estão em busca de cones de estilhaços, formações geológicas que são evidências quase incontestáveis de colisões com meteoritos. Caso esses elementos sejam encontrados, a cratera poderá ser oficialmente reconhecida como resultado de um impacto espacial mundial, ou que tornaria uma adição ao já limitado catálogo de crateras do mundo.

Implicações e curiosidades

A confirmação de que uma cratera foi formada por um meteorito poderia fornecer informações valiosas sobre a história geológica da Terra, bem como sobre a frequência e os impactos potenciais de futuros eventos semelhantes. A cratera também pode oferecer informações sobre o tamanho e a velocidade do meteorito que trouxeram a formação, aspectos que interessaram tanto aos cientistas quanto ao público em geral.

Se a cratera for confirmada como resultado de um impacto meteórico, essa descoberta poderia atrair não apenas a atenção da comunidade científica, mas também de entusiastas e turistas curiosos, transformando o local em um ponto de interesse geológico.