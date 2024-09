Estudo revela que doar um rim é agora mais seguro do que se pensava

Um estudo revelou que pessoas que doam um rim voluntariamente enfrentam um risco de morte devido à cirurgia menor do que os médicos acreditavam por muito tempo, anunciou na quarta-feira uma equipe de pesquisadores.

Durante 30 anos, o estudo acompanhou as doações de rim em vida e descobriu que, em 2022, menos de 1 em cada 10.000 doadores havia falecido nos três meses seguintes à intervenção cirúrgica.

Centro de transplantes

Os centros de transplante têm usado dados mais antigos que citavam um risco de 3 mortes por cada 10.000 doadores vivos ao aconselhar os doadores sobre complicações cirúrgicas potencialmente mortais.

"Na última década, a sala de cirurgia tornou-se muito mais segura para os doadores vivos", afirma o Dr. Dorry Segev, cirurgião de transplantes do centro médico Langone Health da Universidade de Nova York (NYU) e coautor do estudo publicado na revista JAMA.

Como é possível?

Isso tem sido possível, em grande parte, graças a técnicas cirúrgicas mais modernas, observou Segev, que pede a atualização das diretrizes para refletir essas melhorias na segurança e, talvez, aumentar o interesse pela doação em vida. Muitas vezes, os receptores de transplantes estão mais preocupados com os possíveis riscos para seus doadores do que os próprios doadores em potencial.

"Para eles, é ainda mais reconfortante permitir que amigos ou familiares façam a doação", disse Segev. Milhares de pessoas morrem a cada ano aguardando por um transplante de órgãos. Doadores vivos podem doar um dos seus dois rins ou parte do fígado, o único órgão que se regenera.

Com quase 90.000 pessoas na lista de espera por um transplante de rim nos Estados Unidos, encontrar um doador vivo não só reduz os anos de espera, mas esses órgãos geralmente têm uma sobrevida maior do que os de doadores falecidos.

No entanto, no ano passado, apenas 6.290 dos mais de 27.000 transplantes de rim nos Estados Unidos foram de doadores vivos, o número mais baixo desde antes da pandemia. Mas a segurança não é o único obstáculo para a doação em vida. A conscientização também é um obstáculo, já que muitos pacientes relutam em perguntar sobre essa opção e, embora o seguro de saúde do receptor cubra as despesas, alguns doadores têm que lidar com despesas como viagens ou a perda de salários durante o período de recuperação.

Registro de doações

A equipe da NYU analisou os registros americanos de mais de 164.000 doações de rim em vida de 1993 a 2022 e encontrou 36 mortes pós-cirúrgicas. Os doadores com maior risco eram homens e aqueles com histórico de hipertensão arterial.

Apenas cinco dessas mortes ocorreram desde 2013. Esse período coincidiu com a mudança dos centros de transplante nos Estados Unidos para a extração renal minimamente invasiva, bem como a adoção de uma melhor forma de controlar o sangramento da artéria renal, disse Segev.

"É uma operação segura que com o tempo se tornou ainda mais segura", algo importante que os potenciais doadores devem saber, disse o Dr. Amit Tevar, do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh, que não participou do estudo.

Mas também é preciso considerar os riscos a longo prazo, destacando se é antecipado que o rim restante do doador durará pelo resto de sua vida.

Riscos

O risco de um doador desenvolver insuficiência renal posteriormente também é baixo e depende de fatores como obesidade, hipertensão, tabagismo e histórico familiar de doença renal. Calcular o risco ajuda os médicos a determinar a probabilidade de um potencial doador ter problemas no futuro, e os centros de transplante podem ter critérios de elegibilidade ligeiramente diferentes.

Tevar afirmou sobre a decisão de aceitar ou rejeitar um possível doador: "Não existe doador de risco moderado ou alto: ou você é adequado ou não é".

Antes, os médicos pensavam que os adultos jovens eram os doadores vivos ideais. No entanto, Segev afirma que agora são preferidos doadores vivos mais velhos, pois é mais fácil prever com certeza se não sobreviverão ao rim que lhes resta.

Se um doador vivo desenvolver insuficiência renal no futuro, terá prioridade para o transplante.