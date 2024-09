Huawei contra-ataca a Apple e anuncia evento para lançar primeiro dispositivo dobrável triplo do mundo

O mundo dos negócios e seus movimentos estratégicos nos apresentam o que parece ser uma jogada de xadrez da Huawei contra a Apple. Os fabricantes chineses anunciaram um evento para 10 de setembro (um dia após o lançamento do iPhone 16), onde se presume que será revelado o primeiro celular dobrável triplo do mundo.

Os dobráveis, embora não sejam de consumo em massa no mercado, já são comuns entre a variedade de opções de múltiplos fabricantes de celulares. No entanto, até o momento, só existem smartphones deste estilo com uma única dobra.

Huawei parece estar chegando com força nas instalações da indústria de smartphones, com a proposta do primeiro celular que possui duas dobradiças para dobrar, o que resultaria em um dispositivo de tela tripla, algo inédito até agora.

Os especialistas e insiders presumem que o anúncio da Huawei vai pelo lado do dobrável triplo por dois motivos. O primeiro é porque o cartaz do evento tem um Z, que eles veem como referência a um dispositivo com telas que podem ser dobradas em dois espaços diferentes. E o segundo é porque já viram um executivo da empresa testando um exemplar.

De acordo com o que relata o Xataka, o ex-diretor executivo da Huawei, Richard Yu, foi visto em um avião com um celular dobrável triplo.

O Huawei dobrável triplo

Tudo o que se sabe sobre este dispositivo é uma suposição, já que poucos se atrevem a confirmar sua existência. Aqueles que se aventuram a confirmá-lo dizem que tem uma tela principal de 10 polegadas.

O chipset, embora o modelo não tenha sido confirmado, dizem que será de alta qualidade, pois terá que executar funções de PC para igualar o desempenho de um tablet. O aspecto negativo de tudo isso é que, até agora, seria o dispositivo mais caro da história da Huawei.