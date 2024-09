Atenção usuários da Apple: este não é o momento ideal para comprar o iPhone 15 e explicamos os motivos neste guia

Estamos naquela época do ano. Estamos exatamente no momento em que sob nenhuma circunstância você deve ir comprar um iPhone da atual família, já que está prestes a chegar um novo modelo, se você esperar algumas semanas, poderá encontrá-lo um pouco mais barato.

Mesmo que você esteja com vontade de gastar o valor, a recomendação é que segure um pouco mais porque é muito provável que você tenha dinheiro suficiente para comprar o novo.

O iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max são dois dos melhores celulares que a Apple já lançou em sua história. A chegada do iPhone 16 não os tornará obsoletos, pois na realidade eles obterão benefícios semelhantes à nova família de smartphones que a gigante de Cupertino lançará, em termos de software e inteligência artificial.

IPhone 15 Pro

Comprar um iPhone nunca é um gasto, sempre é um investimento. Sempre dissemos isso em no Metro. Mas nos casos do iPhone 15 e iPhone 16, o mito cresce, pois os avanços tecnológicos beneficiaram muito os dispositivos da empresa da maçã mordida.

Os iPhones costumam desvalorizar pouco após um ano de uso. No entanto, quando está prestes a ser lançado um novo modelo, a necessidade de liberar espaço nos estoques faz com que os varejistas baixem o preço mais do que o normal. Além disso, os usuários que desejam trocar o iPhone 15 Pro pelo iPhone 16 Pro o vendem pelo menor preço possível para ter uma base para comprar o novo.

Data de lançamento do iPhone 16

Estamos a 7 dias de conhecer a aparência da nova família de iPhone 16. O evento It’s Glowtime está marcado para o dia 9 de setembro no Steve Jobs Theater.

Além da nova família de iPhone 16, a Apple revelará detalhes sobre o lançamento de seu novo sistema operacional, o iOS 18, que vem com inteligência artificial incorporada.

Vamos aguardar!