Sem mais anotações! O IA Gemini do Google faz isso por você em suas videochamadas no Meet

O Google Meet está prestes a revolucionar a forma como conduzimos reuniões virtuais, que tiveram um boom após a pandemia. A plataforma anunciou uma nova ferramenta impulsionada por inteligência artificial chamada ‘Tome notas para mim’, que automaticamente gerará resumos dos pontos-chave discutidos durante uma videochamada.

É assim que funciona

Em vez de fornecer uma transcrição completa da reunião, esta função leva as coisas ao próximo nível, com base no modelo de linguagem Gemini AI. Ela identificará os pontos mais importantes da conversa e os organizará em um documento do Google Drive. Este documento poderá ser compartilhado automaticamente com todos os participantes ou anexado ao evento do calendário. Além disso, incluirá links para a gravação e transcrição da reunião, se essas opções estiverem ativadas.

Inicialmente, esta nova função estará disponível exclusivamente para os clientes do Google Workspace que tenham os complementos Gemini Enterprise, Gemini Education Premium e AI Meetings & Messaging. Além disso, por enquanto, a ferramenta só funcionará em reuniões realizadas em computadores desktop ou laptops e estará limitada ao idioma inglês.

Com esta nova adição, o Google reafirma seu compromisso com a inteligência artificial. A empresa anunciou no passado planos para integrar a IA em todos os seus serviços e produtos, e ‘Tome notas para mim’ é um claro exemplo disso. No entanto, como em qualquer tecnologia emergente, a eficácia dessa ferramenta dependerá da precisão do modelo de linguagem Gemini AI e da qualidade das conversas.

Embora essa nova função prometa aumentar a produtividade e facilitar a gestão de reuniões virtuais, alguns especialistas expressaram certas reservas. A possibilidade de que a IA cometa erros ou interprete mal o conteúdo das conversas tem gerado certa preocupação. Além disso, a privacidade dos dados e a ética no desenvolvimento da IA continuam sendo temas de debate na indústria tecnológica.