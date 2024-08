TikTok está enfrentando uma ação judicial pelo ‘Desafio do Apagão’ que resultou na morte de uma criança de 10 anos

Uma mãe da Pensilvânia processou o TikTok após a trágica morte de sua filha de 10 anos, que faleceu depois de tentar o ‘desafio do blackout’ ou ‘apagão’, um desafio viral perigoso na plataforma. A ação acusa o TikTok de facilitar o acesso a esse conteúdo mortal por meio de seu algoritmo, levando a menina a participar da atividade arriscada.

ANÚNCIO

A plataforma responde à demanda garantindo que o ‘desafio blackout’ não é uma tendência que tenha surgido em sua plataforma. A empresa expressou suas condolências à família afetada e afirmou seu compromisso com a segurança dos usuários. Um porta-voz da rede social indicou que removeriam qualquer conteúdo relacionado se fosse encontrado na plataforma.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A ação foi inicialmente rejeitada pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Leste da Pensilvânia, devido à proteção fornecida pela Seção 230 da Lei de Decência nas Comunicações de 1996, que protege as plataformas de conteúdo gerado por usuários. No entanto, uma recente decisão da Suprema Corte alterou essa proteção, permitindo que o caso prossiga nos tribunais.

Detalhes do ‘desafio do apagão’

O ‘desafio do apagão’ consiste em reter a respiração até perder a consciência, um desafio que resultou em várias mortes em todo o mundo. Tawainna Anderson, mãe de Nylah Anderson, afirma que o algoritmo do TikTok promoveu o desafio na ‘Página Para Você', contribuindo diretamente para a tragédia. A ação alega que o TikTok projetou sua plataforma para promover conteúdo perigoso, apesar do risco evidente.

O ‘desafio do apagão’ causou várias mortes, incluindo a de Nylah. Em abril de 2021, uma criança de 12 anos no Colorado e outra em Oklahoma também morreram ao tentar o desafio.

Em resposta, o TikTok tomou medidas para tornar o termo não pesquisável e começou a exibir avisos sobre a periculosidade de certos desafios online.