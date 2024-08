Como um técnico de TI salvou seu emprego enviando um e-mail para Bill Gates em 1996

A explosão da era digital deixou interações entre as lendas da tecnologia e os novos usuários, que hoje são vistas como acontecimentos incomuns. Steve Jobs respondia diretamente às reclamações com os primeiros computadores da Apple e as pessoas que conseguiram receber uma mensagem do genial co-fundador da empresa da maçã mordida, guardam-na como um dos seus tesouros mais preciosos.

A história desta resenha é algo semelhante ao preâmbulo com o qual começamos. Estávamos em 1996 e as pessoas da Microsoft estavam atualizando um de seus programas mais icônicos: o Office que passava da versão 7.0 para a 8.0. Uma era do Windows 95 e a outra do Windows 97.

Naquela época, um funcionário de tecnologia de uma empresa varejista de alimentos executou atualizações em cerca de 100 computadores. Mas o caos tomou conta de sua mente quando ele se deparou com um erro irreversível no Excel.

O que estava acontecendo? Os arquivos que eram transferidos de Windows para Mac (ou vice-versa) estavam sendo abertos com erros ilegíveis, e ao retornar para o sistema operacional original, não conseguiam mais ser abertos corretamente. Imaginem isso em cerca de 100 máquinas, com informações de vendas de toda uma empresa. O cargo deste funcionário de TI estava em risco, conforme lembra o GenBeta.

“Vou enviar um e-mail para Bill Gates expressando minha insatisfação”

Ao não encontrar nenhuma solução, o funcionário enviou um e-mail para o endereço billg@microsoft.com, que na época se dizia ser de Bill Gates. Ele expressou sua frustração com a situação que estava enfrentando. Acusou a Microsoft e seu co-fundador de usar pequenas empresas como laboratórios para testar seus experimentos tecnológicos.

Depois de 48 horas, este funcionário recebeu uma ligação dos representantes da Microsoft prontos para resolver o problema. Eles enviaram novos disquetes com uma nova atualização que foi instalada com sucesso e pediram desculpas pelo inconveniente causado.

O TI diz que nunca viu alguém com tanta dedicação para ajudá-lo, então presume que foi uma ordem direta de Bill Gates, o que consequentemente significa que o magnata recebeu seu e-mail.