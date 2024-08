O que é o ‘modo companheiro’ no WhatsApp e como ele pode te ajudar

Esta nova função do aplicativo tem muitos benefícios

O WhatsApp é um dos aplicativos mais usados no mundo, pois nos permite nos comunicar, enviar fotos, vídeos, áudios e muito mais.

Cada vez é atualizado e oferece melhores opções e funcionalidades para tornar sua experiência mais confortável, e até pode ajudar em muitos aspectos da sua vida.

Desde descobrir infidelidades até ajudar a saber quem te bloqueou e não te suporta, são algumas das vantagens e benefícios que esta aplicação tem, e agora foi adicionada mais uma.

O que é o 'modo companheiro' no WhatsApp e como ele irá ajudá-lo com este problema

Agora o ‘modo companheiro’ ou ‘modo multidispositivo’ chegou ao WhatsApp, permitindo que uma pessoa possa usar a mesma conta em vários telefones.

Ou seja, você pode trocar de telefone sem precisar fechar a sessão e retomar as conversas, absolutamente todas, de onde parou, sem perder nenhuma.

"Cada telefone vinculado se conecta ao WhatsApp de forma independente, garantindo que suas mensagens pessoais, conteúdo multimídia e chamadas sejam criptografados de ponta a ponta. Se o seu dispositivo principal ficar inativo por um período prolongado, encerraremos automaticamente a sua sessão em todos os dispositivos vinculados", explicou o aplicativo.

Como ativar o ‘modo companheiro’ no WhatsApp

Para ativar o ‘modo companheiro’ do WhatsApp, você deve seguir alguns passos simples. Primeiro, abra o aplicativo no telefone secundário, o que gerará um código QR único.

Depois, acesse as configurações do celular da conta original e vá até onde diz ‘dispositivos vinculados’ e escolha a opção ‘vincular um dispositivo’.

Escaneie o código QR gerado pelo dispositivo secundário para depois conectar os telefones e sincronizar automaticamente o histórico das conversas.

Depois, aguarde a sincronização e você poderá usar o aplicativo em ambos os dispositivos sem nenhum problema.

Sem dúvida, é uma das melhores vantagens que você pode ter neste aplicativo, pois permite que você use sua própria conta em diferentes dispositivos, seja em casa, no trabalho etc. Experimente e verá como poderá desfrutar desse benefício.