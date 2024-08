Agora é a vez dos meninos! Ciência revela quais são os nomes masculinos mais bonitos e agradáveis. Saiba quais são!

Escolher um nome para um filho é uma decisão que carrega grande importância e, muitas vezes, reflete preferências pessoais, culturais e até tendências do momento.

ANÚNCIO

Conforme publicado no site O Globo, um estudo conduzido pelo professor Bodo Winter, da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, em colaboração com o portal My 1st Years, trouxe uma perspectiva científica para essa escolha.

Baseando-se em critérios como a sonoridade, simplicidade e combinação de vogais e consoantes, o pesquisador elaborou uma lista dos nomes masculinos considerados mais harmoniosos em inglês, e seus equivalentes em português.

De acordo com a pesquisa, o nome “Matthew” (Mateus) ocupa o topo da lista, seguido por opções como “Julian” (Júlio), “William” (Guilherme), e “Isaiah” (Isaías). Outros nomes que também se destacaram pela beleza sonora incluem “Leo”, “Levi”, “Joseph” (José), “Theo” (Teodoro), “Isaac” (Isaque) e “Samuel”.

Como a ciência explica a beleza dos nomes

A escolha de nomes pode parecer subjetiva, mas, segundo o estudo, ela envolve vários fatores objetivos. Winter sugere que a combinação adequada de sons, evitando, por exemplo, conflitos entre a terminação do primeiro nome e o início do sobrenome, pode criar uma sonoridade mais agradável.

Além disso, ele destaca que o impacto cultural e midiático também influencia essas decisões. Por exemplo, após a passagem de furacões devastadores como Katrina, nomes semelhantes, como Katie, se tornaram surpreendentemente populares nos Estados Unidos.

Esse fenômeno, segundo o pesquisador, ocorre porque os nomes mencionados repetidamente na mídia tornam-se mais familiares, e a familiaridade gera conforto. Apesar de parecer contraditório, uma exposição constante pode tornar um nome inicialmente associado a algo negativo mais aceitável e até popular.

Por fim, Winter enfatiza que, mesmo com todas as análises, a escolha do nome ideal deve sempre ser feita com base no que parece certo para os pais, evitando pensar demais no assunto e deixando que a intuição também tenha seu espaço.