Mulher pegou os ladrões de sua correspondência com um Apple AirTag

Numa história difícil de acreditar, mas que nos dá uma nova ideia de como fazer um uso engenhoso da tecnologia, uma mulher permitiu que as autoridades do condado de Santa Bárbara, Califórnia, capturassem dois ladrões de correio em seu bairro. A vítima já havia sido roubada duas vezes recentemente em sua caixa de correio e, para resolver o problema de uma vez por todas, ela elaborou um plano para pegar os criminosos ao enviar um pacote-isca acompanhado de um dispositivo de rastreamento AirTag da Apple.

De acordo com um comunicado de imprensa do Escritório do Xerife, os agentes responderam a um novo relatório de roubo de correspondência no correio local na segunda-feira passada. Quando chegaram ao local, entrevistaram a mulher que tinha sido vítima de vários roubos nos últimos dias.

Posteriormente a este acontecimiento, a vítima explicou que concebeu essa tática devido à frustração dos constantes roubos, decidindo então resolver o problema por conta própria, onde o pequeno AirTag de rastreamento oculto fabricado pela Apple foi a chave para encontrar os criminosos.

Foi graças ao sinal emitido pelo AirTag que os agentes puderam seguir o rastro dos suspeitos de roubo e até mesmo localizá-los exatamente. Ao chegarem ao local indicado, os oficiais encontraram os dois indivíduos com a posse do pacote roubado, bem como de outros objetos roubados em roubos anteriores.

Em consequência disso, as autoridades puderam agir rapidamente, pois a engenhosa e peculiar estratégia da vítima permitiu resolver uma série de roubos de correspondência que haviam afetado a comunidade. Este caso destaca o potencial da tecnologia para combater o crime e a importância de denunciar qualquer atividade suspeita.