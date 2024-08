Indiana Jones, é você? A história do arqueólogo e espião que trabalhou para o serviço secreto dos EUA

Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida é um dos ícones mais importantes do cinema da década de 1980. Harrison Ford interpretou o papel de um arqueólogo e aventureiro que saiu pelo mundo em busca de algo chamado de ‘Arca da Aliança’.

Era um artefato bíblico que possuía poderes loucos que permitiam dominar o mundo. Os nazistas também o estavam procurando e, por isso, uma única pessoa foi enviada para impedir que caísse nas mãos dos malvados.

Parece ficção, mas a realidade é que há uma história que veio à tona há 20 anos (Indiana Jones foi há mais de 40), na qual é revelado que na verdade existiu alguém com a mesma tarefa que o personagem interpretado por Harrison Ford.

Não havia um artefato com poderes loucos, mágicos ou esotéricos. O que havia era uma ameaça da Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, de instalar bases no México e na América Central para atacar os Estados Unidos. Por isso, para garantir a segurança, os americanos enviaram um espião com o título de arqueólogo para investigar se havia alemães com intenções bélicas em regiões da América Latina.

O insólito do caso é que a identidade deste espião e seu trabalho para os serviços secretos dos Estados Unidos foram revelados muito depois de sua morte. Outro elemento surpreendente é que ele realmente tem conquistas importantes para a arqueologia da humanidade.

Indiana Jones chamava-se Sylvanus Morley

Sylvanus Morley foi enviado para a Mesoamérica com o principal objetivo de procurar atividades alemãs ou qualquer iniciativa que pudesse representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos.

Sylvanus Morley - Chichén Itza 7

As autoridades de segurança norte-americanas reconhecem-no como um dos primeiros espiões da história. No entanto, de acordo com o 3D Juegos, enquanto realizava seu trabalho de inteligência, ele também dedicava tempo a trabalhos arqueológicos e assim obteve grandes avanços na compreensão da cultura maia.

Realizou estudos profundos sobre as formas de comunicação das antigas civilizações da América Central, incluindo ter decifrado parte do alfabeto maia e ter participado de escavações e restaurações na cidade de Chichén Itzá.