O que significa o emoji da lua amarela com rosto: seus usos podem te surpreender

O emoji de lua amarela com rosto é um dos mais enigmáticos do WhatsApp

O mundo digital mudou nossa forma de nos comunicarmos. Aplicativos de mensagens como WhatsApp e redes sociais transformaram mensagens curtas na melhor maneira de informar ou expressar emoções, sentimentos e opiniões, muitas vezes acompanhadas de emojis.

Os simples desenhos de rostos, animais e todo tipo de objetos combinados com texto tradicional em qualquer idioma ou sozinhos deram origem ao surgimento de uma nova linguagem aparentemente universal, uma vez que os mesmos símbolos estão disponíveis para todos e ultrapassam as barreiras idiomáticas.

Atualmente, existem quase 4.000 emojis aprovados pela Unicode, mas a cada ano o catálogo continua a se expandir. Graças a isso, existe um desses pequenos gráficos para cada situação possível, mas está se tornando cada vez mais difícil conhecer o significado de todos e, portanto, usá-los corretamente.

Por exemplo, muitos usuários usam o de lua amarela com rosto com propósitos diferentes, o que dificulta que todos o interpretem da mesma maneira. No entanto, este pictograma tem um nome e significado oficial. Você quer conhecê-lo? Continue lendo para descobrir.

O que significa o emoji de lua amarela?

Emojipedia, a renomada enciclopédia dos emojis, afirma em seu site que este pictograma é chamado de ‘Lua cheia com rosto’ e o descreve como o satélite da Terra na lua cheia com um rosto humano levemente sorridente olhando para a esquerda no app do WhatsApp.

Em relação ao seu significado, a ‘bíblia’ dos pictogramas afirma que é usado “para representar a lua de forma mais geral, comumente utilizado como um smiley e ocasionalmente utilizado para ironia e sarcasmo”. Emojiterra, por sua vez, apresenta outro significado para este simpático símbolo.

De acordo com o site, este emoji é frequentemente enviado para “indicar a noite, o ciclo lunar ou transmitir uma sensação de magia e maravilha”. É importante lembrar que ‘Lua cheia com rosto’ foi adicionada ao Unicode 6.0 em 2010, mas foi incluída no Emoji 1.0 cinco anos depois.