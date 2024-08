Nem todos são sucessos, estes são os piores jogos de ‘Call of Duty’

Se falamos de franquias de sucesso na história dos videogames, ‘Call of Duty’ é o nome que se destaca como sinônimo de emblema nos jogos de tiro em primeira pessoa. No entanto, por trás de sua fama e entre seus mais de 40 jogos, como é normal, existem alguns títulos que não conseguiram conquistar os jogadores. Quais são os que ficaram marcados como os piores da saga? Aqui te contamos.

Entre tantos videojuegos, há alguns que não foram o sucesso esperado, especialmente considerando que alguns títulos desta franquia estabeleceram um padrão muito alto.

Call of Duty: Vanguard

O último lançamento da saga ‘Call of Duty’ não foi exatamente considerado o melhor, pois reacendeu o debate entre os fãs da franquia. Curiosamente, as críticas a este título não foram diferentes das outras entregas, pois se centraram na falta de originalidade, acusando o jogo de ser uma simples repetição de títulos anteriores com conteúdo que poderia muito bem estar em qualquer outro jogo. Por esse motivo, muitos fãs expressaram sua decepção pela escassa inovação e pela sensação de estar jogando algo que já haviam experimentado.

Call of Duty: Ghosts

Ao longo de sua história e apesar do multiplayer ser um modo a ser destacado, as campanhas do ‘Call of Duty’ também são reconhecidas por contar com histórias envolventes e grandes sequências de ação. No entanto, este lançamento não se destacou em nenhuma das duas vertentes, ao oferecer um multiplayer ruim e, principalmente, uma campanha considerada pouco atraente e carente da emoção característica da saga, o que causou decepção nos fãs da franquia.

Call of Duty: Advanced Warfare

É importante notar que, da lista, este é o jogo que teve menos sucesso, no entanto, se o compararmos com os grandes títulos desta franquia, certamente não possui a emoção necessária para se destacar. Neste caso, este lançamento surgiu como uma tentativa da saga de inovar, razão pela qual dividiu os fãs com vários elementos que implementou. Um exemplo claro é a inclusão de exoesqueletos, uma característica que muitos jogadores consideram muito futurista e distante da estética realista que caracteriza a franquia.