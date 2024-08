O aquecimento global está prolongando os dias

O aquecimento global continua causando mudanças na Terra e uma das descobertas mais recentes é que está afetando a rotação do planeta, o que por sua vez está aumentando a duração dos dias.

Uma pesquisa da Escola Politécnica Federal de Zurique (ETH Zurique, em alemão) revela que a mudança climática está causando o derretimento das massas de gelo da Groenlândia e da Antártida. A água das regiões polares flui para os oceanos do mundo, e especialmente para a região equatorial, causando um deslocamento de massas que afeta a rotação da Terra.

Os pesquisadores da ETH publicaram dois novos estudos nas revistas Nature Geoscience e Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sobre como as mudanças climáticas afetam o movimento polar e a duração do dia.

De acordo com uma das pesquisas, a rotação inicialmente rápida torna-se mais lenta porque as massas se afastam do eixo de rotação, aumentando a inércia física. Em física, fala-se da lei de conservação do momento angular, e esta mesma lei também rege a rotação da Terra. Se a Terra gira mais lentamente, os dias se alongam. Portanto, a mudança climática também está alterando a duração do dia na Terra, embora minimamente.

"O degelo das camadas de gelo polares e dos glaciares globais está desacelerando a rotação da Terra. Como a duração do dia depende da velocidade de rotação da Terra, os dias estão se tornando mais longos, pois agora a Terra está girando mais devagar", explicou ao Metro Mostafa Kiani Shahvandi, estudante de doutorado da ETH Zürich e autor principal da pesquisa.

Além disso, um dos estudos chega a uma conclusão surpreendente: se os seres humanos continuarem emitindo mais gases de efeito estufa e a Terra se aquecer como resultado, isso acabaria influenciando mais na velocidade de rotação da Terra do que o efeito da Lua, que tem determinado o aumento da duração do dia por bilhões de anos.

As mudanças de massa na superfície e no interior da Terra causadas pelo degelo não apenas alteram a velocidade de rotação da Terra e a duração do dia: como os pesquisadores mostram na Nature Geoscience, também alteram o eixo de rotação. Isso significa que os pontos em que o eixo de rotação encontra a superfície terrestre se movem.

"Portanto, a mudança climática em curso pode até estar afetando processos profundos no interior da Terra e ter um alcance maior do que se pensava até agora". No entanto, não há motivos para se preocupar, pois esses efeitos são menores e é pouco provável que representem um risco, concluiu Benedikt Soja, professor de Geodésia Espacial no Departamento de Engenharia Civil, Ambiental e Geomática da ETH de Zurique.

O Metro conversou com Mostafa Kiani Shahvandi para saber mais.

Quais aspectos da sociedade podem ser afetados por essa mudança?

Mostafa Kiani Shahvandi explica:

- A precisão do horário depende da rotação da Terra: embora tenhamos relógios atômicos precisos que são muito estáveis, tradicionalmente a medição do tempo tem sido ligada à rotação da Terra. Portanto, se a diferença entre os relógios atômicos e o tempo vinculado à rotação da Terra for grande, são introduzidos os chamados segundos bissextos. Os segundos bissextos têm implicações importantes para vários setores da sociedade.

- Navegação no espaço: por exemplo, a navegação espacial requer um conhecimento preciso da rotação da Terra. Se o aquecimento global perturbar a rotação da Terra e não levá-lo em consideração, a posição da nave espacial no espaço será determinada com grandes erros, podendo até mesmo colocar em risco o sucesso do pouso e de toda a missão.

P: Como começou a se interessar pelo estudo da relação entre a duração do dia e o aquecimento global?

- O meu campo de pesquisa é a geodésia. Na geodésia, estudamos o campo gravitacional da Terra, a sua forma e a sua rotação. Tenho interesse em estudar a rotação da Terra porque as variações na rotação da Terra fornecem informações sobre uma grande variedade de processos geofísicos, desde aqueles que ocorrem nas profundezas da Terra até os que ocorrem na superfície terrestre e na atmosfera. Por isso, decidi analisar a influência da mudança climática em curso na variação da duração do dia, uma vez que esta variação é proporcional à velocidade de rotação da Terra.

P: Como descobriu e demonstrou que os dias estão ficando cada vez mais longos como resultado das mudanças climáticas?

Com o aquecimento global, as camadas de gelo polares e os glaciares globais estão derretendo, e os padrões de água terrestre também estão mudando. A água resultante desse derretimento vai parar nos oceanos e é distribuída principalmente ao longo do equador. O resultado é uma Terra ligeiramente mais achatada. Com base na física básica e na lei da conservação do momento angular, sabemos que quanto mais achatada é uma figura, mais difícil é girá-la. Portanto, o derretimento das camadas de gelo polares e dos glaciares globais diminui a rotação da Terra. Como a duração do dia depende da velocidade de rotação da Terra, a duração dos dias se alonga, pois agora a Terra gira mais lentamente.

P: Qual é a magnitude da mudança na duração dos dias?

- Da ordem de alguns milissegundos. Antes de 2000, era inferior a 1 milissegundo por século, mas desde 2000 acelerou para 1,33 milissegundos por século. Se o aquecimento global continuar, o ritmo pode superar os 2,6 milissegundos por século, o que é ainda maior do que o efeito gravitacional da Lua, que tem sido o fator dominante no aumento do dia ao longo de bilhões de anos.

P: Essa mudança é perceptível para os humanos? Por quê?

- Na maioria das vezes não, pois está na ordem de milissegundos por século. No entanto, o aquecimento global altera a duração das estações, de modo que no hemisfério norte os invernos se tornam mais curtos e os verões mais longos. Isso pode ser perceptível.