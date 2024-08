DeepMind da Google já supera humanos no tênis de mesa

2024 será marcado pelo crescimento da inteligência artificial, pois ela não para de evoluir e continua surpreendendo o mundo com seus avanços cada vez mais sofisticados. O Google DeepMind, a divisão de inteligência artificial do famoso buscador, mais uma vez demonstrou que leva esse assunto muito a sério ao desenvolver um robô capaz de jogar tênis de mesa em um nível melhor do que os humanos.

Graças a relatórios recentes, os pesquisadores da DeepMind treinaram um braço robótico que, para melhorar, utiliza um algoritmo de aprendizado profundo(deep learning) e personalizado. Este sistema, inspirado no funcionamento do cérebro humano, permitiu que o robô não só aprendesse as regras do tênis de mesa, mas também fosse capaz de aprimorar diversas técnicas, como o saque e os golpes com efeito, para até mesmo poder se adaptar aos estilos de jogo de seus oponentes.

Por incrível que pareça, o robô conseguiu vencer praticamente todos os jogadores iniciantes e intermediários com quem competiu. No entanto, teve dificuldades com os profissionais, revelando as limitações atuais da tecnologia.

Embora não tenha tido um desempenho fenomenal com jogadores mais experientes, o experimento da DeepMind representa um avanço importante no desenvolvimento da inteligência artificial, demonstrando que um robô pode aprender a dominar um esporte, abrindo assim novas possibilidades para o futuro da IA.

O que isso significa para o futuro?

Este avanço não é algo pequeno, pois tem importantes implicações em diversos campos além da própria inteligência artificial, já que ao ser capaz de treinar um braço robótico, poderia revolucionar desde a robótica industrial até a medicina.

Além disso, graças a este experimento, foi demonstrado como a IA é capaz de aprender e se adaptar a ambientes em constantes mudanças, sendo o primeiro de muitos passos que poderiam representar este avanço.