A Intel teve 2 oportunidades para investir na OpenAI, mas não o fez

Um relatório da Reuters revela que a Intel teve a oportunidade de adquirir uma participação na OpenAI em 2017 e 2018, mas decidiu não avançar com o acordo. Naquela época, a OpenAI era uma pequena organização de pesquisa sem fins lucrativos, e a oferta para a Intel incluía a opção de comprar 15% da empresa por US$1 bilhão ou adquirir uma participação enquanto vendia hardware para a OpenAI a preço de custo.

ANÚNCIO

O ex-CEO da Intel, Bob Swan (que liderou a empresa de 2018 a 2021), aparentemente rejeitou a oferta ao considerar que os modelos de inteligência artificial (IA) não teriam um impacto significativo no mercado a curto prazo, o que implicava o risco de não recuperar o investimento.

Clique aqui para receber as notíciais de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Nem todos pensavam da mesma forma

A decisão da Swan contrastou com a visão de outros gigantes tecnológicos: Nvidia e AMD, que conseguiram se posicionar fortemente no mercado de IA.

A Nvidia, em particular, emergiu como líder em hardware para IA com suas GPUs, enquanto a AMD também ganhou terreno com sua linha de produtos para data centers, como o AMD Instinct MI300. Por outro lado, a Microsoft investiu bilhões na OpenAI desde 2019, ajudando a empresa a se tornar um jogador-chave no cenário de IA.

Uma má decisão

A decisão da Intel, de acordo com o relatório, também foi influenciada pela recusa de sua unidade de data centers em fabricar produtos a preços reduzidos. Essa falta de visão em relação ao futuro da IA pode acentuar as críticas a Swan, conhecido por seu foco em finanças mais do que em tecnologia durante seu mandato.

Atualmente, a Intel enfrenta desafios em sua divisão de centros de dados e IA, que registrou uma diminuição nas receitas e lucros operacionais; no entanto, a empresa continua avançando com o lançamento de seu processador Xeon 6 Sierra Forest e o próximo envio da CPU Xeon 6 Granite Rapids. Segundo analistas, os aceleradores de IA Gaudi 3, que a Intel planeja lançar no segundo semestre do ano, podem ser fundamentais para recuperar terreno no mercado.

ANÚNCIO

Até o momento, e apesar da crescente concorrência e das oportunidades perdidas, a Intel continua buscando seu lugar na era da IA.

Importância da OpenAI

Não é segredo para ninguém que, atualmente, a OpenAI desempenha um papel fundamental no mundo da IA. A organização se destaca por seu compromisso com o desenvolvimento de tecnologias avançadas de forma segura e benéfica para a humanidade.

Um dos maiores feitos da OpenAI é o desenvolvimento de modelos de linguagem como o GPT (Generative Pre-trained Transformer), que transformou a forma como interagimos com a tecnologia e estabeleceu novos padrões no processamento de linguagem natural.

Hoje, a importância da OpenAI se manifesta em sua capacidade de avançar na pesquisa de IA e na criação de ferramentas que encontraram aplicações em diversos setores. Os modelos desenvolvidos pela OpenAI, como GPT-3 e GPT-4, não apenas demonstraram uma capacidade impressionante de compreender e gerar texto, mas também impulsionaram inovações em áreas como assistência automatizada, geração de conteúdo e educação.

Hoje, esses modelos são usados em aplicações que vão desde chatbots e assistentes virtuais até ferramentas de redação e análise de dados.