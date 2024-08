Plantar árvores ajuda a acabar com as mudanças climáticas? Bill Gates garante que não

Quando Bill Gates diz que plantar árvores para combater as mudanças climáticas é ‘um completo absurdo’, ele não está sozinho em seu ceticismo. De fato, embora a ideia de reflorestar em grande escala pareça atraente e conte com o apoio de vários grandes nomes, os especialistas alertam que não é a panaceia que muitos acreditam.

Em 2019, um ambicioso projeto na Turquia tentou plantar 11 milhões de árvores, mas, em apenas três meses, 90% dessas árvores haviam morrido. Este exemplo questiona as promessas de grandes iniciativas de reflorestamento.

No âmbito da sua apresentação num recente evento do The New York Times, Bill Gates sublinhou que, na sua opinião, esta estratégia para mitigar as mudanças climáticas é simplesmente absurda.

Nem todos pensam da mesma forma

Embora o CEO da Salesforce, Marc Benioff, esteja determinado a plantar um trilhão de árvores através do seu projeto 1t.org e muitas empresas tenham se juntado ao esforço, o impacto real dessa ação parece ser menor do que o esperado.

De acordo com uma análise da Climate Interactive, o plantio desse trilhão de árvores poderia reduzir a temperatura global em apenas 0,15 ºC até o ano de 2100. E, segundo Andrew Jones, um dos autores do estudo, mesmo um décimo desse objetivo poderia eliminar apenas 6% do CO2 que precisamos reduzir até 2050.

Sean DeWitt, diretor da Iniciativa Global de Restauração, argumenta que as árvores desempenham um papel crucial na absorção de dióxido de carbono e na sustentabilidade de nossos ecossistemas; no entanto, ele esclarece que, embora essenciais, as árvores não podem ser a única solução, e sim a chave está em reduzir as emissões diretamente.

Como é que as árvores limpam o ar?

Embora não sejam a única solução para as mudanças climáticas, foi comprovado que as árvores são especialmente eficazes na absorção de CO2 devido à sua grande superfície foliar (que lhes permite absorver grandes quantidades de CO2), sua capacidade de realizar fotossíntese por longos períodos (o que lhes permite absorver CO2 de forma constante) e sua capacidade de armazenar carbono por longos períodos (o que reduz a quantidade de CO2 na atmosfera).

Isso é alcançado através do processo de fotossíntese.

As árvores absorvem o CO2 do ar através de pequenos orifícios nas folhas chamados estômatos.

O CO2 absorvido combina-se com a luz solar, a água e os minerais para produzir glicose (açúcar) e oxigênio (O2) através do processo de fotossíntese.

A glicose produzida é armazenada na madeira, na casca e nas raízes da árvore, o que permite que o carbono seja armazenado por longos períodos.

O oxigênio produzido durante a fotossíntese é liberado no ar, beneficiando todos os seres vivos.

Dito isso, embora as árvores sejam vitais e sua plantação deva continuar, os analistas apontam que não devemos nos deixar enganar por soluções simplistas.