Aposta em óculos de realidade aumentada: na mira da Apple

Embora a nível macro este tipo de lentes não tenha tido o boom que todo mundo esperava, entre os vários produtos que a Apple planeja lançar nos próximos dois anos estão os seus dispositivos de realidade virtual e aumentada. No entanto, de forma particular, o Vision Pro, apresentado este ano a um preço de 3.500 dólares, foi um produto de nicho e alto custo que revolucionou as redes com a forma como foi implementado no dia a dia dos usuários, e agora eles querem dar um próximo passo. Para conseguir isso, a divisão Vision Group da Apple está trabalhando em modelos mais acessíveis e em óculos de realidade aumentada.

ANÚNCIO

De acordo com o destacado correspondente chefe líder em tecnologia Mark Gurman da Bloomberg, a Apple continua desenvolvendo um visor Vision mais econômico e com menos recursos. Além disso, este renomado analista que tem especial atenção à marca, revelou que a empresa está trabalhando em óculos inteligentes que poderiam competir diretamente com os oferecidos pelo Meta.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

Se algo menciona Gurman sobre a Apple, é melhor prestar atenção, pois ele tem uma marca pessoal a ponto de ter vazado os últimos detalhes do iPhone 16. Sobre a próxima geração de óculos inteligentes da Apple, ele informou que não terá uma tela frontal como o Vision Pro. Na verdade, a empresa continua explorando esse produto que anunciaram pela primeira vez em fevereiro, com o objetivo de competir com os modelos iniciais da Meta. Além disso, os novos óculos podem reproduzir áudio e usar suas câmeras para tirar fotos. Além disso, seus sensores podem usar inteligência artificial para detectar objetos, assim como fazem seus concorrentes diretos.

É importante notar que esses óculos da Apple não serão um produto de realidade aumentada completo, ao contrário da Meta, empresa que se especula lançará algum tipo de dispositivo de RA em sua conferência Meta Connect em setembro. Na verdade, os últimos relatórios indicam que poderiam ser óculos com uma única lente e tela de projeção.