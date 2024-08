Menores e mais poderosos: os novos Mac mini da Apple chegam totalmente renovados e em várias versões

A Apple está se preparando para um ano de grandes novidades. Após o iminente lançamento do iPhone 16 em setembro, a empresa da maçã tem grandes planos para renovar sua linha de computadores Mac. Um dos dispositivos que receberá uma atualização radical será o Mac mini, que se tornará o computador mais pequeno da Apple graças à integração do novo chip M4.

ANÚNCIO

Um Mac mini menor e mais poderoso

Segundo o renomado analista Mark Gurman, o próximo Mac mini passará por uma mudança de design drástica, reduzindo seu tamanho para se assemelhar ao de uma Apple TV. Essa redução será alcançada graças à eficiência energética dos novos chips M4, que permitirão manter o desempenho sem a necessidade de sistemas de refrigeração tão grandes.

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A Apple está a preparar duas versões do Mac mini com o chip M4: uma básica e outra mais potente com um chip M4 Pro. Ambas as versões oferecerão um desempenho significativamente superior ao modelo atual, graças à arquitetura dos novos chips e à otimização do software.

Apple Intelligence: a inteligência artificial chega aos Mac

Além do novo hardware, a Apple também está trabalhando na integração da Apple Intelligence, um conjunto de recursos baseados em inteligência artificial que melhorarão a experiência do usuário em todos os seus dispositivos. Esses recursos, que já estão disponíveis em alguns dispositivos iOS, chegarão aos Macs até o final do ano, permitindo realizar tarefas como geração de texto, tradução e busca de informações de forma mais rápida e eficiente.

Parece que 2024 se apresenta como um dos mais importantes para a Apple nos últimos anos. Com a renovação de sua linha Mac, a introdução da Apple Intelligence e o lançamento do iPhone 16, a empresa está apostando forte para manter seu status dentro da indústria.

Então, resumindo, o que está por vir com a Apple é:

Novo Mac mini: Menor, mais potente e com um design renovado.

Menor, mais potente e com um design renovado. Chip M4: Maior eficiência energética e desempenho melhorado.

Maior eficiência energética e desempenho melhorado. Inteligência da Apple: Funções de inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário.

Funções de inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário. Unificação da plataforma: Todos os Mac terão chips M, o que permitirá uma maior integração entre os dispositivos e uma melhor otimização do software.

O que isso significa para os usuários? Primeiramente, os novos Mac serão mais rápidos e eficientes do que nunca. Além disso, a Apple Intelligence oferecerá novas formas de interagir com os dispositivos. Em terceiro lugar, a eficiência dos chips M4 permitirá uma maior autonomia e duração da bateria. E por último, e como é a tendência da maçã, um ecossistema mais integrado, um espaço onde todos os dispositivos da Apple trabalharão de forma mais coordenada.