Os 5 piores segundos capítulos na história dos videogames

Em toda a indústria do entretenimento, ouvimos dizer que as segundas partes nunca são boas. Desde o cinema até as séries e os videogames não são exceções. Principalmente porque geralmente isso se aplica a videogames cujas primeiras partes ficaram marcadas na história, deixando a expectativa muito alta para a sequência. Como prova disso, nós contamos as 5 piores segundas partes.

Número 5 - Star Wars Battlefront 2

Este é um caso em que houve uma primeira grande entrega que queria voar muito perto do sol. A segunda parte deste jogo permitia aos usuários jogar com os icônicos protagonistas da saga em novos modos de jogo que, mesmo no início, pareciam ser muito melhores do que a edição anterior. No entanto, houve um grande problema com as microtransações para praticamente todos os personagens, exceto cerca de 3 por facção que podiam ser obtidos gratuitamente. Esse problema gerou um grande descontentamento em toda a comunidade, a ponto de eles corrigirem a situação e disponibilizarem todo o conteúdo gratuitamente. No entanto, foi tarde demais e o jogo não conseguiu se recuperar.

Número 4 - Deus Ex: Invisible War

Este é um caso real de como a primeira parte do jogo deixou a fasquia muito alta e a segunda parte, embora não tenha sido má, não era o que se esperava de um Deus Ex. Neste caso, o design dos níveis tornou-os mais curtos, e ao longo do jogo havia munição infinita. Em conjunto, isso fez com que o jogo não representasse um desafio para o jogador, que não se comparava com a primeira parte do Deus Ex. Além disso, a história desta segunda parte invalidava o primeiro jogo ao se distanciar totalmente da narrativa anterior.

Número 3 - Sonic the hedgehog

O problema deste jogo reside na ironia. O ouriço mais rápido dos videogames tinha inúmeras pausas ao mostrar telas de carregamento excessivas que, para piorar, eram muito lentas e quebravam o ritmo do jogo. Isso, somado a uma horrível implementação de 3D que tornava o jogo impossível de ser assistido por mais de 2 níveis, a ponto de muitos considerarem como um dos piores de toda a saga.

Número 2 - Devil May Cry 2

A Capcom tem seu lugar na história dos videogames como uma das melhores desenvolvedoras de todos os tempos. Em seu catálogo, tem títulos históricos e um deles é Devil May Cry, que começou com o pé direito com seu primeiro lançamento, no entanto, a segunda parte ambiciosa não se comparou em nada com sua antecessora. Parecia que já tinham a fórmula do sucesso com uma combinação de survival horror, gore e um grande personagem principal como Dante, mas ao tentar copiar o primeiro jogo, não aplicaram o que aprenderam. O jogo era visivelmente pior que o anterior e tinha pouco detalhe no desenvolvimento dos níveis. No entanto, isso não foi o pior, pois um de seus principais anúncios foi apresentar um segundo personagem, e a surpresa? Seus níveis eram exatamente os mesmos que os que você podia jogar com o protagonista.

Número 1 - Tomb Raider: The Angel of Darkness

Podem ser polígonos, mas Tomb Raider é um dos melhores jogos da história e, ao mesmo tempo, o primeiro jogo é considerado um cult para os jogadores mais experientes. Foi tão grande a decepção que o mundo teve com esse jogo, pois o hype estava nas alturas e em suas primeiras versões, era simplesmente impossível de jogar devido aos bugs. Além disso, misturava-se com seus controles ruins e sistema de jogo, fazendo com que ninguém quisesse passar mais do que algumas horas nele.