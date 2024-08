O dramático testemunho de uma CEO sobre a substituição de humanos por IA: "Tenho mais três anos de trabalho"

| Nossos empregos estão seguros. Uma pesquisa do MIT revela que a Inteligência Artificial acaba sendo mais cara a longo prazo do que contratar humanos

O dramático testemunho de uma CEO de uma empresa reacende o debate sobre a substituição de humanos por inteligência artificial nos postos de trabalho. Por meio de um comunicado, a chefe de pessoal não hesita em dizer que, no máximo, lhe restam três anos nesse cargo.

ANÚNCIO

Depois, como todos os que desempenham uma atividade que se sente ameaçada pela inteligência artificial, terá que se reinventar para poder trazer o pão para casa.

A responsável por dizer estas palavras foi Avital Balwit, chefe de pessoal na Anthropic, uma das startups mais proeminentes no desenvolvimento de modelos de IA, conforme destaca o Xataka.

“Tenho 25 anos. Os próximos três anos podem ser os últimos anos em que trabalho. Não estou doente, nem me tornando dona de casa, nem tive tanta sorte financeira a ponto de estar à beira da aposentadoria voluntária. Faço parte de um desenvolvimento tecnológico que parece provável, caso se concretize, que acabe com o emprego tal como o conhecemos”, disse Balwit em seu comunicado.

"Os trabalhos que podem se enquadrar nesta categoria incluem conselheiros, cuidadores de idosos e profissionais de saúde, cuidadores de crianças, professores de pré-escola ou guias religiosos", acrescenta a diretiva.

Inteligencia Artificial

Metade dos gestores pensam da mesma forma que Balwit

Não faz muito tempo, publicamos os resultados de uma pesquisa que determinou que pelo menos metade dos gestores de empresas acreditam que seus empregos serão substituídos por inteligência artificial.

Realizaram um estudo para conhecer a opinião dos CEOs de várias empresas sobre a inteligência artificial. Quase metade diz que uma inteligência artificial é capaz de realizar tarefas automatizadas nas rotinas diárias.

ANÚNCIO

Além disso, eles afirmam que também podem lidar melhor com tarefas mais complexas, como impulsionar um fluxo de receitas sustentáveis, selecionar novos funcionários e gerar novos produtos.

Os mais beneficiados com a chegada da inteligência artificial seriam as pequenas empresas ou empresas em crescimento. “As equipes pequenas podem começar a parecer muito maiores, desde que estejam atualizadas no uso de ferramentas e tecnologias de IA”, disse Anant Agarwal, fundador e ex-CEO da edX, segundo o mesmo site mencionado.

A massa trabalhadora que acredita que uma IA pode substituí-los em suas tarefas diárias não teme perder o emprego. Assim como acontece com Mika, eles sabem que podem perder o papel de liderança para uma IA, mas entendem que os níveis de produtividade, sujeitos à matemática pura, vão aumentar e eles estarão acompanhando cada passo da tecnologia.