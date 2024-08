Como ativar o “modo pera” no WhatsApp: basta seguir estes 3 passos

A aparência do ícone do WhatsApp pode ser alterada com aplicativos de terceiros

O WhatsApp incorporou várias opções inovadoras à sua plataforma desde o seu lançamento no mercado, mas as funções para estilizar a interface do aplicativo ainda são muito restritas.

Na verdade, modificar sua cor ou ícone é missão impossível. No entanto, há maneiras de contornar as restrições e aplicar diferentes estilizações ao aplicativo de mensagens, assim como o "modo pera".

Se quiser ativar este último recurso no serviço de Meta no seu dispositivo, continue rolando para descobrir como mudar sua aparência tradicional para uma em tom de pera, de acordo com o jornal Depor.

Quais são os passos para aplicar o “modo pera” no WhatsApp?

O truque para ativar o "modo pera" só funciona em telefones com sistema operacional Android e requer a instalação de um aplicativo de terceiros. Os passos que você deve seguir para ativá-lo são os seguintes:

Passo 1: instale o Nova Launcher

Na Google Play Store, procure pelo aplicativo Nova Launcher e faça o download para ser instalado

Após concluir o processo, abra e determine o estilo que deseja para a tela

Depois, defina o aplicativo como padrão pressionando a barra laranja do mesmo e escolhendo alterar a “camada de personalização”

Passo 2: baixe o ícone do WhatsApp na cor pera

Abra o navegador de sua preferência e procure o ícone do WhatsApp na cor pera. Tente pesquisar com as palavras “ícone de WhatsApp pera”

Baixe a foto que mais chamar sua atenção, mas certifique-se de que seja PNG e com fundo transparente

Passo 3: edite o ícone do aplicativo