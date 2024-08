Google foi declarado um monopólio para mudar o jogo na internet

Depois de anos de julgamento, o governo dos Estados Unidos emitiu uma decisão contra o Google, declarando que a empresa possui um monopólio. Este é o primeiro capítulo de uma grande história, pois com isso, eles serão obrigados a fazer algumas mudanças que afetarão não apenas a empresa, mas também o mundo da internet como o conhecemos.

Tudo começou em 2020, quando o Google foi acusado de monopolizar o mercado de buscas na internet devido a contratos bilionários que possui com parceiros com os quais tem um acordo para ser o motor de busca padrão e assim inflar suas vendas e publicidade. Embora possa parecer exagerado no início, não está longe da realidade, pois apenas nos Estados Unidos eles detêm 90% das buscas.

As buscas não param por aí, mas se traduzem em lucros econômicos bilionários. Por exemplo, foi relatado que em 2021, a Alphabet pagou um total deUS$ 26 bilhões em contratos que permitiram que ela fosse o mecanismo de busca padrão em navegadores e smartphones para dispositivos iPhone e Android.

A Microsoft aplicou um ‘quem ri por último, ri melhor’

Na época, eles enfrentaram uma alegação legal semelhante, pois a Microsoft foi acusada de criar um monopólio com seu sistema operacional Windows durante seu auge nos anos 90. Essa acusação os obrigou a se dividir para evitar essa totalidade.

Agora, eles serão beneficiados, pois seu mecanismo de busca Bing será capaz de competir e estar disponível em mais computadores e celulares. Seu mecanismo de busca, na verdade, representa o maior concorrente do Google atualmente.