Meta confirma que não irá clonar celebridades com IA

A Meta deu um passo atrás em sua intenção de clonar celebridades por meio da Inteligência Artificial (IA), conforme anunciado pelo site The Information, detalhando que os bots não convenceram a maioria dos entrevistados e, em muitos casos, vários deles os descreveram como “estranhos e assustadores”. Além disso, os entrevistados no New York Post o classificaram com o termo em inglês “creepy”, que se refere a algo que causa medo.

O próprio Mark Zuckerberg, CEO da Meta, havia promovido os clones com IA em 2023, explicando na época que as celebridades receberiam grandes somas de dinheiro ao licenciar sua imagem e personalidade, enquanto os seguidores teriam a possibilidade de interagir com eles.

Com inteligência artificial criaram um 'clone de Jesus' Getty Images

Razões

Uma das herdeiras da cadeia de hotéis Hilton, Paris Hilton, o youtuber MrBeast, Charli D’Amelio, o rapper Snoop Dogg e o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, eram algumas das personalidades que estavam previstas para participar do clone.

Uma das razões para o Meta desistir é o desinteresse expressado pelos usuários nesses chatbots. Por exemplo, enquanto Snoop Dogg tem quase 90 milhões de seguidores no Instagram, o clone digital inspirado nele, chamado Dungeon Master, mal chegou a 15.000.

O caso da modelo Kendall Jenner é eloquente. O chatbot que a imita, batizado com o nome de Billie, é o que reuniu mais seguidores entre os quase 30 lançados pela Meta, com 179.000 seguidores. O número está muito longe da quantidade em sua conta oficial no Instagram, que está em torno de 195 milhões.