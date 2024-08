TikTok: O que significa RPM na rede social?

No TikTok, RPM é um acrônimo que significa ‘receita por mil’ em português. Este termo refere-se à quantidade de dinheiro que um criador de conteúdo ganha por cada mil visualizações de seus vídeos na plataforma.

RPM tornou-se uma métrica importante para os criadores que buscam entender seu desempenho financeiro no TikTok.

O TikTok calcula o RPM com base nas visualizações qualificadas e na média de receitas brutas por cada 1.000 visualizações.

Isso pode variar devido a vários fatores, como o nível de interação com o vídeo, a autenticidade do conteúdo e a região de onde está sendo visualizado. Esses elementos podem influenciar a receita que um criador pode gerar com seus vídeos.

Transparência e exemplos

Embora muitos criadores prefiram manter em privado suas cifras de RPM, alguns optaram por compartilhar seus ganhos.

Por exemplo, o criador thankucheese, com mais de 178.000 seguidores, revelou que seu RPM é de $0,46. Por outro lado, a influenciadora michellebellexo, que tem mais de 4,9 milhões de seguidores, relatou ganhos variando entre $0,04 e $0,82, dependendo do desempenho de seus vídeos.

Diante dessa revelação, muitos de seus fãs responderam surpresos, pois pensavam que a criadora de conteúdo recebia uma quantia mais alta:

@Teissi: 1m = $72 😞 você está fazendo muito trabalho, é muito injusto.

@Sheldon Janzen: Conheço outros criadores que usam duas contas separadas. Quando o RPM cair, basta mudar para a outra cópia de segurança e você receberá um pagamento mais alto, pois não publicou quase nada nela até agora neste mês.

@🎀Ariana🎀: Que porcaria, pensei que seria coerente 😐.

É importante destacar que o RPM não é a única fonte de renda para os criadores na plataforma. A maioria deles obtém a maior parte de seus ganhos por meio de parcerias com marcas e patrocínios.

Atualmente, apenas os criadores que fazem parte do programa de criatividade do TikTok podem monetizar seus vídeos, desde que cumpram certos requisitos, como ter uma duração mínima de um minuto e não ser ‘stitches’ ou duetos.