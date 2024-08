TikTok: o que significa “Oh, olha, um morango”?

A tendência “Oh, olha, um morango” tornou-se um fenômeno viral no TikTok. Os usuários participam mostrando seus animais de estimação em uma série de vídeos curtos enquanto usam um áudio que repete a frase “Oh, olha, um morango”.

Com cada repetição do áudio, um novo animal da coleção de animais de estimação do usuário aparece. A ideia é destacar as diferenças na aparência de seus animais de estimação, organizando-os dos mais bonitos aos mais peculiares ou menos convencionais.

Embora para muitos essa tendência seja divertida e entretida, gerou críticas de alguns usuários que a consideram ofensiva. Segundo eles, ao classificar os animais pela sua aparência, poderia estar incentivando a zombaria com relação aos animais de estimação que possuem características incomuns.

Alguns espectadores expressaram sua preocupação através de comentários como "NOO, me siento mal" e "Parem, amo todos vocês", demonstrando simpatia pelos animais que podem ser vistos como menos atraentes.

Os criadores de conteúdo que participam da tendência enfatizaram que não têm a intenção de menosprezar seus animais.

Um exemplo destacado é The Senior Dog Squad, que compartilhou um vídeo viral que alcançou mais de 17 milhões de visualizações. No vídeo, eles mostram seu primeiro cachorro sem nenhuma deformidade facial, seguido por outros três cachorros com características mais incomuns.

Na descrição do vídeo, ele deixou claro seu carinho por todos os seus cães, escrevendo: "Não odeio nenhum dos meus velhinhos. Amo todos eles, sejam normais ou... não tão normais".

Outro usuário, Dollydoodles96, mostrou seus cachorros em uma ordem que ia dos mais bonitos aos mais peculiares, esclarecendo: “Meus pais não têm realmente um ‘tipo’ de cachorro que preferem 🤣”.

Reação do público nas redes sociais