Empresa de aviação substituirá motores elétricos por tecnologia de levitação magnética

Num marco significativo para a indústria da aviação, Transcend Air e Maglev Aero estão trabalhando numa tecnologia inovadora que promete transformar o transporte aéreo. Ambas as empresas, sediadas em Boston, uniram forças para integrar o revolucionário sistema de propulsão HyperDrive da Maglev Aero no avião VTOL de asa basculante Vy 421 da Transcend Air.

A tecnologia por trás da revolução

O sistema HyperDrive, inspirado na tecnologia dos trens de levitação magnética, utiliza campos magnéticos para fazer levitar e impulsionar um rotor sem contato físico. Esta solução inovadora elimina o atrito e o ruído associados aos sistemas de propulsão tradicionais, oferecendo uma série de vantagens significativas:

Maior eficiência: a ausência de atrito se traduz em uma maior eficiência energética, permitindo que os aviões VTOL percorram distâncias mais longas com uma única carga.

a ausência de atrito se traduz em uma maior eficiência energética, permitindo que os aviões VTOL percorram distâncias mais longas com uma única carga. Menos ruído: a redução do ruído durante o voo é uma das principais vantagens desta tecnologia, o que permitirá operar essas aeronaves em áreas urbanas com menos restrições.

a redução do ruído durante o voo é uma das principais vantagens desta tecnologia, o que permitirá operar essas aeronaves em áreas urbanas com menos restrições. Maior confiabilidade: a ausência de peças móveis em contato reduz o desgaste e a manutenção, aumentando a vida útil do sistema de propulsão.

a ausência de peças móveis em contato reduz o desgaste e a manutenção, aumentando a vida útil do sistema de propulsão. Maior capacidade de resposta: o sistema HyperDrive oferece um controle mais preciso e uma maior capacidade de resposta do rotor, melhorando o desempenho da aeronave em diversas condições de voo.

Integração no Vy 421

O sistema HyperDrive substituirá os motores elétricos convencionais na aleta traseira do Vy 421, o que permitirá reduzir significativamente o ruído gerado durante o voo. Além disso, a integração dessa tecnologia no design existente do Vy 421 é relativamente simples, acelerando o processo de desenvolvimento. Essa colaboração entre a Transcend Air e a Maglev Aero tem o potencial de transformar a indústria de aviação VTOL de várias maneiras:

Abertura de novos mercados: os aviões VTOL mais silenciosos e eficientes poderão operar em áreas urbanas com menos restrições, o que abrirá novos mercados para este tipo de transporte.

os aviões VTOL mais silenciosos e eficientes poderão operar em áreas urbanas com menos restrições, o que abrirá novos mercados para este tipo de transporte. Aceleração da adoção da aviação elétrica: a tecnologia HyperDrive poderia acelerar a adoção da aviação elétrica, uma vez que oferece uma solução mais sustentável e eficiente.

a tecnologia HyperDrive poderia acelerar a adoção da aviação elétrica, uma vez que oferece uma solução mais sustentável e eficiente. Desenvolvimento de novos modelos de negócios: a redução dos custos operacionais e o aumento da eficiência poderiam resultar em novos modelos de negócios para a aviação VTOL, como serviços de táxi aéreo e transporte de carga.

Próximos passos

Ambas empresas planejam produzir um demonstrador em escala reduzida do Vy 421 equipado com o sistema HyperDrive no início de 2025. Se os testes forem bem-sucedidos, espera-se que a tecnologia seja integrada na versão final da aeronave, que poderá entrar em serviço comercial até o final desta década. A colaboração entre Transcend Air e Maglev Aero representa um passo significativo em direção ao futuro da aviação.

A tecnologia HyperDrive tem o potencial de revolucionar o transporte aéreo, oferecendo uma solução mais sustentável, eficiente e silenciosa para os aviões VTOL.