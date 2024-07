Cybertruck em dobro: você pode usá-lo no Fortnite e no Rocket League

Epic Games pressionou o acelerador e se associou com Tesla para trazer o Cybertruck, o veículo elétrico mais comentado (ou controverso, dependendo do ponto de vista) e feio dos últimos anos, para dois de seus jogos mais populares: Fortnite e Rocket League. A partir de 23 de julho, os jogadores poderão assumir o volante deste caminhão futurista e semear o caos nos campos de batalha e nos campos de futebol virtuais.

Um teaser do Fortnite mostra o poder do Cybertruck... Mesmo que sua durabilidade na vida real ainda gere dúvidas.

Veículos no Fortnite: uma tradição em constante crescimento

A incorporação de veículos no Fortnite não é uma novidade. Desde a temporada 4 de 2018, os jogadores podem desfrutar de uma grande variedade de carros pela ilha. Antes de seu acordo com a Tesla, a Epic já havia colaborado com marcas renomadas como a Ferrari, trazendo para o jogo seu modelo 296 GTB em 2021.

Rocket League: uma garagem cheia de estrelas

Por outro lado, o Rocket League, também propriedade da Epic Games, tem uma longa lista de colaborações que encheram sua garagem com veículos icônicos. Desde fabricantes de automóveis como Ford, McLaren e BMW até propriedades de entretenimento como Jurassic Park, Batman e James Bond, o jogo soube diversificar sua oferta para atrair um público cada vez mais amplo.

Além disso, o Rocket League estabeleceu parcerias com as principais ligas de corrida, como a NASCAR e a Fórmula 1, para aproximar as competições automobilísticas das novas gerações.

Preços e disponibilidade

A Epic Games ainda não revelou os preços das novas skins do Cybertruck para Fortnite e Rocket League. O que sabemos é que ambos os designs estarão disponíveis para compra a partir de amanhã, 23 de julho de 2024.

A Adidas também se junta à festa

O Fortnite não apenas ficou com o Cybertruck, mas também anunciou uma próxima colaboração com a marca de roupas esportivas Adidas. Esta não é a primeira vez que o jogo se associa a marcas de moda, pois no passado trabalhou com designers de alto nível como Ralph Lauren e outras marcas esportivas como a Nike.

Prepare-se para dirigir-se ao futuro e se vestir com estilo no Fortnite e no Rocket League! As novas colaborações da Epic Games com a Tesla e a Adidas prometem trazer uma dose de adrenalina e moda para suas partidas.