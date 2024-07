Streamers foram banidos do Twitch após causarem pânico com explosivos em supermercado

Dois streamers americanos foram banidos de seus canais no Twitch depois de causarem pânico em um supermercado e transmitirem todo o lamentável episódio ao vivo.

Identificados pelos seus usuários como BallersBackx e HateCaps, os dois criadores de conteúdo entraram em um mercado e, exatamente na seção de doces, lançaram explosivos pirotécnicos no chão.

A situação é extremamente delicada, pois os Estados Unidos estão passando por um momento complexo com o acesso a armas para qualquer pessoa, o que tem causado tiroteios em massa em diferentes partes do território norte-americano.

De acordo com o site de dados Statista, apenas em 2023 houve 717 mortes por tiroteios. Foi o ano mais violento nos Estados Unidos desde 2017. Em 2024, já são 104.

Talvez seja por isso que as redes sociais não concordaram com a iniciativa deste par de streamers de criar conteúdo com o medo das pessoas.

No vídeo, é possível ver como os fogos de artifício foram lançados no chão e, quando começaram a soar os estrondos, as pessoas saíram correndo. No material audiovisual publicado nas redes sociais, é possível ver os clientes correndo. Infelizmente, entre as vítimas apavoradas, há uma mulher que corre com sua filha para fora do mercado.

O canal do Twitch dos dois foi imediatamente banido. As autoridades da plataforma implementaram uma política antiviolência em suas transmissões, então ambos os canais estão enfrentando um fechamento permanente.

Os usuários das redes sociais não comemoraram este vídeo. “Esses streamers fazem qualquer besteira para se tornarem virais”, disse uma das contas em resposta ao post de X.