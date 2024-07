Snapchat: o que significa “pode ser que você saiba” na rede social?

No Snapchat, a etiqueta “pode ser que você conheça” aparece sob certos nomes de usuário e é ativada quando a plataforma sugere possíveis novos amigos.

Essa funcionalidade foi projetada para melhorar a experiência social ao facilitar a conexão com pessoas com as quais você poderia ter algum tipo de vínculo. O objetivo é ajudar os usuários a expandir sua rede de contatos de forma mais eficaz.

A sugestão de amigos é baseada em uma combinação de fatores. Entre eles estão interesses em comum, amigos em comum e contas que você segue em outras redes sociais.

Este sistema permite que a plataforma te mostre perfis de pessoas que podem ser relevantes para ti, com base na tua atividade e conexões anteriores.

Integração com lista de contatos

Um aspecto chave da função é a integração com a lista de contatos do telefone do usuário. Esta rede social acessa esses contatos para identificar aqueles que também estão na plataforma.

Isso aumenta a probabilidade de você encontrar pessoas que já conhece, seja a nível pessoal ou profissional, na rede social.

Quando você procura alguém nesta plataforma e vê a etiqueta "pode ser que você conheça" abaixo do nome, isso indica que a plataforma identificou certos fatores em comum entre você e essa pessoa.

A etiqueta sugere que eles podem ter amigos em comum ou interesses semelhantes, o que torna mais provável que você queira se conectar com eles.

Trajetória do Snapchat

Esta rede social foi lançada em 2011 por Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, estudantes da Universidade de Stanford. Inicialmente conhecido como "Picaboo", o nome foi alterado para Snapchat logo após o seu lançamento.

A aplicação revolucionou a forma como os usuários compartilhavam fotos e vídeos ao introduzir o conceito de mensagens que desaparecem após serem visualizadas, uma abordagem inovadora na troca de conteúdo em redes sociais.

Essa característica de "mensagens efêmeras" foi uma das primeiras do seu tipo e contribuiu para o rápido crescimento da plataforma.

Um fato curioso é que o Snapchat introduziu o termo “Streaks” para motivar os usuários a enviar mensagens diárias aos seus amigos, e o ícone do fantasma do aplicativo se tornou um símbolo icônico.