Perseidas 2024: qual será o melhor dia para ver estrelas cadentes?

A chuva anual de meteoros Perseidas se estenderá até o final de agosto. Cientistas confirmaram que este ano o evento atingirá seu pico na noite de 12 de agosto e continuará até a madrugada do dia 13.

O que são as Perseidas?

Conhecida por sua espetacularidade, a chuva de meteoros Perseidas pode produzir até 100 meteoros por hora durante seu pico, desde que as condições meteorológicas sejam favoráveis.

Estes meteoros, muitas vezes chamados de "estrelas cadentes", na verdade são fragmentos de detritos espaciais que queimam ao entrar na atmosfera terrestre, criando brilhantes flashes de luz.

Por que as Perseidas são um evento tão popular?

O momento em que ocorre a chuva de meteoros Perseidas, durante o verão no hemisfério norte, torna-se um evento popular, pois pode ser apreciado em condições climáticas quentes.

Este evento é ideal para observadores de todas as idades e pode ser uma excelente oportunidade para desfrutar de uma noite ao ar livre na companhia de amigos e familiares.

Qual é a origem das Perseidas?

A chuva de meteoros Perseidas ocorre quando a Terra passa por uma nuvem de partículas de poeira e detritos deixados pelo cometa 109P/Swift-Tuttle, descoberto em 1862.

Os lampejos de luz são criados quando esses fragmentos atingem a atmosfera e se vaporizam, deixando para trás brilhantes rastros à medida que se desintegram.

As Perseidas recebem o seu nome porque as estrelas cadentes parecem vir de um ponto no céu onde está localizada a constelação de Perseu, de acordo com informações da NASA. Embora a constelação se eleve no nordeste, os meteoros devem ser visíveis em todo o céu se as condições estiverem claras.

Qual é o melhor momento para observar as Perseidas?

No hemisfério norte, os melhores momentos para ver as Perseidas serão da meia-noite até o amanhecer, depois que a lua se pôr.

Para uma visualização ótima, recomenda-se que os observadores escolham um local escuro e sem obstruções, longe das luzes da cidade ou de outras fontes de poluição luminosa.

Dicas

Quais aspectos você deve considerar para a observação?

Horário e local: Da meia-noite até o amanhecer, em um local escuro e sem luzes artificiais.

Da meia-noite até o amanhecer, em um local escuro e sem luzes artificiais. Equipe: Não é necessário equipamento especial, mas levar uma cadeira reclinável ou uma manta pode tornar a experiência mais confortável.

Não é necessário equipamento especial, mas levar uma cadeira reclinável ou uma manta pode tornar a experiência mais confortável. Paciência: Deixe seus olhos se adaptarem à escuridão, o que pode levar cerca de 20 minutos.

Participação em redes sociais

Compartilhar suas próprias imagens e histórias pode ser uma forma emocionante de se conectar com uma comunidade global de observadores do céu.

Muitos entusiastas da astronomia frequentemente compartilham suas experiências e fotos de chuvas de meteoros em redes sociais usando hashtags como #Perseidas, #ChuvaDeMeteoros e #EstrelasCadentes.