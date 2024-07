A NASA mostra como os astronautas são treinados para caminhar na Lua

Todos os entusiastas do espaço já se perguntaram como será caminhar na Lua. A NASA está se preparando para uma missão tripulada ao satélite natural em 2026. Portanto, eles estão atualmente em fase de treinamento dos astronautas que irão pisar no solo lunar.

Através de um comunicado publicado no final de maio, a NASA mostra como é o intenso treinamento dos astronautas que vão viajar na Artemis III, em direção à Lua. Caminhar no satélite natural não é o mesmo que na Terra, já que a gravidade é apenas 1/6 da do nosso planeta. Isso significa que, se um astronauta pesa 60 quilos, na Lua ele sentirá que pesa 10.

"As provas de campo desempenham um papel fundamental para nos ajudar a testar todos os sistemas, hardware e tecnologia que precisaremos para realizar operações lunares bem-sucedidas durante as missões Artemis. Nossas equipes de engenharia e ciência têm trabalhado juntas sem problemas para garantir que estamos preparados em cada passo do caminho para quando os astronautas voltarem a colocar os pés na Lua", disse Barbara Janoiko, diretora dos testes realizados no Campo Volcânico de San Francisco, perto de Flagstaff, Arizona.

Os testes realizados contaram com a presença de dois astronautas que simularam caminhar pelos terrenos desérticos da Lua, enquanto outra equipe se comunicava e monitorava a atividade dos ‘moonwalkers’, a partir do Centro Espacial Johnson da NASA em Houston.

A ideia é garantir que todos os elementos de software e hardware sejam testados várias vezes antes de iniciar as viagens reais para a Lua.

Os astronautas Kate Rubins e Andre Douglas empurram um carrinho de ferramentas NASA - Josh Valcárcel

É possível pular na Lua?

Embora todos nos perguntemos o mesmo, a NASA não vai realizar esse tipo de experimentos na Lua, que estão mais relacionados a um parque de diversões do que a uma missão espacial.

O astronauta Andre Douglas coleta amostras de solo durante o primeiro de uma série de quatro simulações de moonwalks no Arizona NASA - Josh Valcárcel

Já se sabe que na Lua é possível saltar muito mais alto do que na Terra, o que representa um perigo, pois um astronauta poderia perder o equilíbrio e colocar em perigo a missão da NASA.