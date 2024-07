WhatsApp: o que significa o emoji do diabinho roxo e quando é usado?

Há mais de duas décadas desde que surgiram, os emojis conseguiram revolucionar a forma como nos comunicamos. De fato, esses pequenos desenhos de rostos, animais, símbolos e outros conseguiram algo inaudito: tornar-se uma linguagem universal autêntica que muitas pessoas diferentes usam.

E é que os pictogramas têm a capacidade de falar sobre qualquer coisa e inúmeras ações, mas principalmente sobre emoções. Além disso, nos permitem fazê-lo de maneira extremamente rápida, prática e precisa, tornando-se quase indispensáveis para nos expressarmos na Internet.

No entanto, apesar de ter mais de 20 anos entre nós, existem emojis que muitos evitam por desconhecer seu significado pré-determinado ou ter incerteza a respeito. Como o de diabinho roxo que temos disponível em redes sociais e plataformas de mensagens como o WhatsApp.

Se você é uma daquelas pessoas que não sabe o que esse ícone significa, não se preocupe. A seguir, contamos o que ele representa e quando usá-lo corretamente ao conversar com alguém no app do Meta ou em outros cenários que costumamos frequentar no mundo digital.

O que significa o emoji do diabinho roxo?

O famoso rostinho roxo com chifres de diabo, um grande sorriso e olhos e sobrancelhas franzidas representa travessura, desobediência e entusiasmo ou algo ruim ou distorcido, de acordo com o site Emojipedia.

A enciclopédia de emojis afirma que também pode incluir ‘demônios ou comportamento diabólico’, especialmente durante o mês da celebração do Halloween.

Além disso, destaca que o pictograma - oficialmente chamado de ‘Cara sorridente com chifres’ - é um design mais ‘divertido e sugestivo’ do que sua gêmea idêntica, mas com uma aparência zangada.

Por outro lado, Emojiterra a descreve como ‘cara travessa de cor púrpura’ e afirma que transmite ‘travessura ou comportamento travesso e pode ser usada para sugerir alegria ou diversão diabólica’.

No texto dedicado a este emoji, que foi aprovado como parte do Unicode 6.0 em 2010, lê-se: ‘É comumente visto em mensagens em que alguém não está planejando nada de bom ou está zombando de forma brincalhona’.”