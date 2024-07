Transformar a urina em água potável: este traje poderia revolucionar a exploração espacial

Com um peso aproximado de 8kg e dimensões de 38cm por 23cm por 23cm, torna-o adequado para integração em trajes espaciais, fornecendo hidratação e conforto essenciais durante as missões

Investigadores desenvolveram um traje espacial revolucionário que poderia transformar as capacidades dos astronautas durante caminhadas espaciais em futuras expedições lunares, convertendo a urina em água potável. Esta inovação tecnológica, inspirada nos trajes destiladores do filme de ficção científica Dune, foi divulgada pelo The Guardian.

O protótipo foi projetado para apoiar os astronautas em missões prolongadas no âmbito do programa Artemis da NASA, que tem como objetivo pousar astronautas no polo sul da Lua até 2026 e eventualmente enviar humanos a Marte até 2030.

Como é o traje?

Desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Weill Cornell Medicine e Cornell University, liderada por Sofia Etlin, o traje incorpora tecnologia avançada que coleta, purifica e fornece água aos astronautas através de um tubo de bebida em apenas 5 minutos.

A iniciativa aborda desafios críticos enfrentados pelos astronautas, como o suprimento limitado de água durante as caminhadas espaciais lunares prolongadas, que podem durar até 24 horas em situações de emergência.

Como funciona o traje que converte urina em água?

O sistema de destilação proposto inclui um copo coletor de silicone moldado que se ajusta em torno dos genitais, com uma forma e tamanho diferentes para mulheres e homens. Está contido dentro de uma peça de roupa íntima feita de várias camadas de tecido flexível.

A taça de silicone está ligada a uma bomba de vácuo ativada pela umidade que é acionada automaticamente assim que o astronauta começa a urinar. Uma vez recolhida, a urina é desviada para o sistema de filtragem onde é reciclada em água com uma eficiência de 87%. O sistema utiliza um processo de osmose para remover a água da urina, além de uma bomba para separar a água do sal.

Por que é uma solução relevante?

Lembremos que a NASA está se preparando para a missão Artemis III em 2026, cujo objetivo é levar uma tripulação ao polo sul da lua, com a ambição declarada de lançar missões tripuladas a Marte até a década de 2030.

“Os astronautas atualmente têm apenas 1 litro de água disponível em suas bolsas de bebida integradas ao traje. Isso não é suficiente para as caminhadas lunares planejadas, que podem durar entre 10 horas e 24 horas em caso de emergência”, destaca Etlin.

Quais outras opções os astronautas têm para gerar água no espaço?

A urina e o suor já são reciclados rotineiramente na Estação Espacial Internacional (ISS), mas Etlin diz que é necessário um sistema equivalente quando os astronautas saem em expedição.

As soluções atuais, como a peça de máxima absorção (MAG), têm sido criticadas por sua desconforto e problemas de vazamento, o que tem impulsionado a necessidade de sistemas de gestão de resíduos mais eficientes no espaço.