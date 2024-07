O Meta AI chegou ao WhatsApp: o que é e o que pode ser feito com ele?

Lembram-se da época em que Mark Zuckerberg apostava tudo no metaverso como a grande revolução tecnológica da década? Parece que isso é história. Recentemente, o Meta apresentou a Meta AI no WhatsApp, um assistente virtual baseado em inteligência artificial que promete revolucionar a forma como interagimos com este popular aplicativo. Uma coisa não tem muito a ver com a outra, e aí está a graça: A empresa por trás do Facebook teve que reorientar suas prioridades e se juntar à febre da IA.

Mas voltando ao Meta AI: Imagine ter um gênio tecnológico à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronto para agilizar suas tarefas, enriquecer suas conversas e fornecer informações ao alcance de um clique. Meta AI não é apenas um simples chatbot, é a sua chave de acesso a um universo de possibilidades.

O que o Meta AI pode fazer por você?

Simplifique sua vida diária: Precisa agendar uma consulta médica , reservar uma mesa em seu restaurante favorito ou comprar ingressos para um evento ? A Meta AI cuidará de tudo isso com apenas algumas palavras.

Precisa , ou ? A Meta AI cuidará de tudo isso com apenas algumas palavras. Transforme suas conversas em algo mais: As conversas nos seus grupos de WhatsApp estão ficando monótonas? A Meta AI trará frescor às suas interações, contando piadas , participando de debates , traduzindo idiomas e até mesmo gerando conteúdo personalizado como adesivos e imagens.

As conversas nos seus grupos de WhatsApp estão ficando monótonas? A Meta AI às suas interações, , , e até mesmo como adesivos e imagens. Aprende coisas novas: Tens curiosidade sobre um tema em particular? A Meta AI tornar-se-á o teu professor particular , respondendo às tuas perguntas e fornecendo-te informações úteis de forma clara e concisa.

Tens curiosidade sobre um tema em particular? A Meta AI tornar-se-á o teu , e de forma clara e concisa. Elimine as barreiras do idioma: Você se comunica com pessoas que falam outro idioma? O Meta AI derrubará as barreiras do idioma, traduzindo suas mensagens em tempo real para que a comunicação flua sem problemas.

Como usar o Meta AI no WhatsApp?

Descarregue a versão beta: Acesse a App Store e procure por ‘WhatsApp’. Certifique-se de baixar a versão beta mais recente (2.23.24.26).

Acesse a App Store e procure por ‘WhatsApp’. Certifique-se de baixar a versão beta mais recente (2.23.24.26). Instale o aplicativo: Depois de baixado, instale a versão beta em seu dispositivo.

Depois de baixado, instale a versão beta em seu dispositivo. Acesse o Meta AI: Abra o WhatsApp e verifique se, acima do botão de ação flutuante, aparece o acesso ao Meta AI.

E pronto! Agora você pode começar a interagir com o Meta AI usando linguagem natural para realizar várias tarefas. Se você ainda não o tem, não se preocupe, a atualização chegará em breve ao seu dispositivo. Enquanto isso, você pode se familiarizar com as incríveis possibilidades que este assistente virtual tem a oferecer.