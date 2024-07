Apareceu o ícone do satélite no seu iPhone? Este é o segredo dele

São milhões de pessoas ao redor do mundo que preferem o sistema operacional iOS em vez do Android ou similares. E é que entre os produtos mais destacados da Apple - e talvez da história universal - está o iPhone, seu dispositivo móvel emblemático que foi lançado em 2007, começando toda uma revolução.

ANÚNCIO

Este dispositivo trouxe consigo novidades que até então pareciam impossíveis de alcançar. Era um celular compacto, com acesso fluido à internet e um bom sistema de segurança. Foi assim que o iPhone conquistou seu espaço globalmente, e ano após ano nos surpreende com novos modelos que melhoram suas versões anteriores.

O misterioso ícone do satélite

Nesse contexto, se você é um dos que prefere usar iPhone, provavelmente está familiarizado com os ícones da barra de status como o da bateria ou o WiFi.

No entanto, você pode ter se deparado com um sinal menos comum: o ícone do satélite, que geralmente aparece ao lado das letras SOS, simbolizando o sinal internacional de socorro.

Modelo de iPhone mais recente, iPhone 15 APPLE (Noelia Murillo)

Para que serve realmente o símbolo do satélite?

Em termos simples, este ícone representa a função "Emergência SOS via satélite" da Apple, que foi introduzida com o iOS 16 em 2022 e está disponível exclusivamente nos modelos iPhone 14 e iPhone 15.

A sua função? Permitir aos utilizadores enviar mensagens de texto para os serviços de emergência mesmo quando não há cobertura móvel ou WiFi disponível, o que é especialmente útil em locais remotos.

Desta forma, o ícone do satélite é exibido quando o dispositivo não tem conexão com uma rede móvel ou WiFi e indica que você pode se comunicar com os serviços de emergência via satélite, mesmo na ausência de cobertura. Embora este ícone possa aparecer ocasionalmente, é importante entender que apenas indica a disponibilidade da função e não que uma chamada de emergência ou outro processo paralelo esteja sendo realizada.

Além disso, junto ao ícone do satélite é comum ver o ícone SOS, que indica que o telefone só pode usar a cobertura móvel para fazer chamadas de emergência. Ver o ícone do satélite na sua tela simplesmente informa que você tem a opção de usar essa função caso não esteja conectado a uma rede Wi-Fi e não tenha cobertura móvel.