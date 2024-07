Quais são os riscos da IA generativa para a privacidade?

A IA generativa oferece inúmeros benefícios, mas é essencial abordar seus riscos para garantir que a privacidade e a segurança dos usuários não sejam comprometidas.

Apesar de seus benefícios, a falta de transparência nos algoritmos, o potencial viés nos dados e a possibilidade de usos mal-intencionados são preocupações centrais.

Até que ponto a IA generativa avançou?

De acordo com o estudo Cisco 2024 Data Privacy Benchmark, 79% das empresas já estão obtendo um valor significativo da IA generativa: as organizações têm se apressado em utilizar ferramentas de IA generativa para tarefas como gerar documentos, criar e revisar código e impulsionar a produtividade em geral; no entanto, ao fazê-lo, muitas vezes estão inserindo dados sobre seus clientes, funcionários e processos internos.

As pessoas que utilizam IA generativa agem de forma semelhante. De acordo com a Pesquisa de Privacidade do Consumidor da Cisco 2023, 39% dos usuários inseriram informações profissionais e mais de 25% inseriram informações pessoais, números de contas e até mesmo informações de saúde e origem étnica. Ao mesmo tempo, 88% desses mesmos consumidores afirmaram estar preocupados com a possibilidade de que os dados inseridos possam ser compartilhados com outros.

Quais são os perigos de expor dados pessoais na IA? Segundo especialistas, estes são alguns dos perigos mais destacados.

Vazamento de dados pessoais

O uso de ferramentas como ChatGPT, Google Gemini e Microsoft Copilot pode envolver a inserção de informações pessoais ou confidenciais sem um entendimento claro de como essas informações são tratadas.

De acordo com dados da Cisco, 50% dos usuários inseriram dados sensíveis nessas plataformas, o que pode resultar em acesso não autorizado a essas informações.

Compartilhar informações de forma involuntária

As aplicações de IA generativa podem compartilhar dados inseridos com terceiros sem o conhecimento do usuário. Isso inclui detalhes pessoais, profissionais e até informações sensíveis como números de conta e dados de saúde, aumentando o risco de roubo de identidade e outras violações de privacidade.

Maus usos e deepfakes

A IA também pode ser usada para criar deepfakes, o que pode levar à manipulação de imagens e vídeos com propósitos maliciosos. Isso levanta questões sobre responsabilidade e a necessidade de controles mais robustos para prevenir o uso indevido.

É necessário regular a inteligência artificial?

A regulação da inteligência artificial é um tema complexo. À medida que a IA generativa se expande, a necessidade de regulamentações específicas se torna evidente. Atualmente, as regulamentações são insuficientes, deixando os usuários em posição vulnerável até que medidas regulatórias mais rigorosas sejam adotadas.

E embora a necessidade de mitigar riscos e proteger a sociedade seja clara, também é importante promover a inovação e o desenvolvimento tecnológico. De acordo com os especialistas, encontrar um equilíbrio adequado será crucial para maximizar os benefícios da IA e minimizar seus riscos; portanto, a discussão sobre como alcançar esse equilíbrio deve envolver governos, indústria, academia e sociedade civil para garantir um futuro onde a inteligência artificial trabalhe em benefício de todos.