Violência doméstica, bullying e educação pública: o passado obscuro de Bill Gates, Elon Musk e Zuckerberg

Elon Musk, Bill Gates e Mark Zuckerberg: três gigantes da tecnologia que, desde jovens, encontraram na informática uma forma de escapar e um meio de transformar o mundo.

Como foi a infância de Elon Musk?

Segundo Elon Musk, o bullying que sofreu durante a infância ajudou a moldar seu caráter e determinação

Em casa, o pai costumava bater na mãe, enquanto na escola os colegas batiam nele. Assim foram os primeiros anos de Elon Musk, que, entre bullying e violência doméstica, cresceu na África do Sul como uma criança solitária que passava muito tempo lendo livros e aprendendo sobre computadores para escapar da realidade de seu ambiente hostil.

Estas experiências tiveram um impacto duradouro em Musk, que em várias ocasiões mencionou que as dificuldades que enfrentou durante sua infância o ensinaram a ser resiliente e não desistir diante da adversidade.

O bullying era tão intenso que, em uma ocasião, ele foi empurrado por uma escada por seus colegas e, posteriormente, espancado até perder a consciência. Essa foi uma das razões que levaram o jovem Musk a frequentar aulas de karatê, judô e luta, entre outras artes marciais, até alcançar a altura (180 cm) e as habilidades necessárias para se defender.

Elon Musk e a tecnologia

Aos 12 anos, Elon Musk projetou seu primeiro software, um videogame chamado Blastar, que vendeu por US$500. Mais tarde, Musk frequentou brevemente a Universidade de Pretoria antes de emigrar para o Canadá aos 17 anos.

Musk estudou na Universidade Queen (Ontário) para, posteriormente, obter uma licenciatura em Física na Universidade da Pensilvânia e outra em Economia na Escola Wharton. Posteriormente, Musk se matriculou em um programa de doutorado em física aplicada e ciência de materiais em Stanford, mas abandonou para perseguir oportunidades no campo da internet e da tecnologia.

Em 1995, juntamente com seu irmão Kimbal, Elon Musk fundou a Zip2, uma empresa de software que, em 1999, vendeu para a Compaq por US$ 307 milhões. Com esse dinheiro, Musk fundou a X.com em 1999, uma empresa de serviços financeiros e pagamentos online.

Um ano depois, X.com fundiu-se com Confinity, que possuía um serviço de transferência de dinheiro chamado PayPal. O PayPal focou-se em pagamentos online e, em 2002, foi adquirido pelo eBay por US$1,5 bilhão.

Como Elon Musk chegou à SpaceX e à Tesla?

Em 2002, Musk fundou a Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) visando reduzir os custos de transporte espacial e possibilitar a colonização de Marte. Em 2004, ele se juntou à Tesla Motors (fundada por Martin Eberhard e Marc Tarpenning) e tornou-se seu presidente e, depois, seu CEO, impulsionando o desenvolvimento de veículos elétricos.

Estes projetos iniciais e sua visão para o futuro da tecnologia e da humanidade colocaram Elon Musk no caminho para a fama mundial, consolidando-o como um dos empresários mais inovadores e influentes do século XXI.

Bill Gates estudou em uma escola pública e abandonou Harvard para fundar a Microsoft

Bill Gates

Antes de se tornar famoso, Bill Gates cresceu em Seattle, mostrando um interesse precoce por informática e matemática. Assim como Elon Musk, Gates escreveu seu primeiro software muito jovem: aos 13 anos.

Até o sexto ano, Gates foi um aluno regular de uma escola pública; no entanto, ele estudou em uma escola particular de elite em Lakeside. Em 1968, essa escola já possuía um computador e dizem que isso permitiu a Gates se interessar por informática. Foi lá que ele conheceu Paul Allen, amigo com quem, anos depois, fundaria a Microsoft.

As habilidades excepcionais em matemática e ciências desde jovem abriram as portas de Harvard para Gates; no entanto, ele abandonou seus estudos para co-fundar a Microsoft com seu amigo Paul.

Na época, Bill Gates era um dos solteiros mais cobiçados

Em 1986, Bill Gates foi nomeado um dos 50 solteiros mais cobiçados. Ele se casou com Melinda French em 1º de janeiro de 1994 e tiveram três filhos, criados sob o dogma religioso. Dito isso, hoje Gates se declara agnóstico.

Bill e Melinda anunciaram o fim de seu relacionamento em 2021, após 27 anos de casamento. Eles fizeram isso através de uma mensagem publicada em sua conta pessoal do Twitter.

Bill e Melinda anunciaram o fim de seu relacionamento amoroso em 2021 X

Bill Gates e a filantropia

No ano 2000, Bill fundou juntamente com Melinda a Fundação Bill e Melinda Gates, sediada em Seattle, uma organização de caridade que doou mais de US $38 bilhões e trabalha para promover maior equidade nas áreas de saúde, educação, acesso a bibliotecas e apoio a crianças necessitadas. Após o anúncio de seu divórcio, ambos afirmaram que continuariam trabalhando juntos na organização.

Além disso, em 2009, Gates e Warren Buffett fundaram The Giving Pledge, uma organização através da qual eles e outros bilionários se comprometeram a doar pelo menos metade de sua riqueza para a filantropia.

Qual é a série que fala sobre Bill Gates?

Em setembro de 2019, a Netflix lançou uma série documental intitulada ‘Bill Gates sob a lupa’, dirigida por Davis Guggenheim, que busca entender como funciona o cérebro do criador da Microsoft.

Mark Zuckerberg: um prodígio da programação desde pequeno

Zuckerberg

Antes de se tornar famoso, Mark Zuckerberg demonstrou uma notável habilidade para programação desde cedo, a ponto de, no ensino médio, ter desenvolvido um programa de mensagens instantâneas para sua família.

Zuckerberg frequentou Harvard, onde criou o "Facemash", um site para comparar fotos de estudantes, bem como o "The Facebook", que se tornaria a mundialmente conhecida rede social. Vale lembrar que Mark foi acusado de roubar a ideia do Facebook dos irmãos Tyler e Cameron Winklevoss, além de enganar seu antigo sócio e cofundador da empresa, Eduardo Saverin. Com este último, ele conseguiu chegar a um acordo, mas a disputa continua com os primeiros.

Mark Zuckerberg sofria de pânico de palco?

Pessoas próximas a Mark Zuckerberg afirmam que ele ficava muito nervoso quando lhe faziam perguntas desconfortáveis, chegando até a suar e gaguejar. Ao estilo de ‘O Discurso do Rei’, aparentemente, ele contratou um consultor de comunicação para ensiná-lo a dar entrevistas, e agora ele se sai muito bem.

Em quais séries Mark Zuckerberg apareceu?

A abordagem inovadora e a visão empresarial de Mark Zuckerberg o catapultaram rapidamente para a fama desde jovem e esse sucesso não passou despercebido, chegando até mesmo a ser retratado na televisão e no cinema.

Zuckerberg apareceu no segundo episódio da vigésima segunda temporada de Os Simpsons. O episódio, intitulado Loan-a-Lisa, mostra Lisa investindo no novo empreendimento de Nelson, mas percebe que o sucesso instantâneo de seu amigo o faz abandonar a escola. Lisa apresenta Mark Zuckerberg a ele, apenas para descobrir que ele também abandonou a universidade.

Mark Zuckerberg também aparece em South Park, em um episódio chamado Estréia da franquia. No episódio, Mark é convidado pelos pais da cidade para alertar sobre os perigos das redes sociais; no entanto, ao chegar ao evento, ele se limita a falar sobre si e suas habilidades.

Mark Zuckerberg em South Park

A história do Facebook - e, portanto, de Zuckerberg - também é retratada em The Social Network, um filme dirigido por David Fincher que narra o surgimento da rede social; no entanto, Zuckerberg criticou este filme em várias ocasiões, pois, em sua opinião, mostra dados imprecisos da história.