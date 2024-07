Robôs se juntam à força de trabalho ferroviária no Japão

A prevenção de acidentes e a capacidade de realizar tarefas de manutenção de forma mais rápida e precisa podem resultar em economias significativas para as empresas ferroviárias

A West Japan Railway apresentou o seu novo e surpreendente membro da equipe de manutenção: um autômato com aparência de ficção científica que promete revolucionar as tarefas de manutenção nas linhas férreas do país.

O robô, cujo "esqueleto" é montado em um caminhão, é capaz de circular tanto em estradas como em trilhos e é projetado para assumir tarefas perigosas e fisicamente exigentes, melhorando a eficiência e a segurança em uma indústria que enfrenta uma crescente escassez de mão de obra.

Robôs que trabalham junto com humanos

Um dado relevante sobre este robô é que seu colega de trabalho é um ser humano que está sentado na cabine do caminhão, de onde controla o robô à distância usando câmeras que permitem que ele “veja” através dos olhos da máquina.

Esta configuração inovadora não apenas maximiza a eficiência e precisão do trabalho, mas também garante a segurança do operador.

Qual é a altura do robô ferroviário do Japão?

Uma das características mais impressionantes deste robô é seu alcance vertical de 12 metros. Isso lhe permite acessar áreas de difícil alcance ao longo das vias.

Além disso, uma vez que está equipado com braços versáteis, o robô pode usar várias ferramentas para realizar uma ampla variedade de tarefas.

Algumas das ferramentas do robô ferroviário são:

Transportar objetos: O robô pode levantar e mover objetos de até 40 quilos, facilitando o transporte de materiais e equipamentos pesados ao longo das vias.

Pintar: Com um acessório de pincel, o robô é capaz de pintar molduras metálicas e outras estruturas, mantendo-se em bom estado e garantindo a durabilidade das infraestruturas ferroviárias.

Cortar: Equipado com uma moto-serra, o robô pode cortar os galhos das árvores que crescem perto dos trilhos, evitando que interfiram no funcionamento seguro dos trens.

Na hora certa

A introdução deste robô não só representa um avanço tecnológico significativo, mas também aborda vários desafios críticos enfrentados pela indústria ferroviária no Japão, sendo um deles a escassez de mão de obra, garantindo que as operações continuem de forma eficiente e segura.

Esta abordagem também pode estabelecer um novo padrão na indústria para a implementação de tecnologia avançada na manutenção e operação de infraestruturas críticas.

Além disso, o uso de robôs para realizar tarefas perigosas reduz significativamente o risco de acidentes de trabalho: Trabalhos que envolvem alturas (como pintar estruturas metálicas elevadas ou podar árvores próximas a fios elétricos) apresentam riscos inerentes de quedas ou choques elétricos.

Os robôs assumirão as tarefas mais perigosas no mundo do trabalho?

O presidente da West Japan Railway, Kazuaki Hasegawa, expressou em uma recente coletiva de imprensa seu otimismo sobre o futuro da automação nas operações ferroviárias.

“No futuro, esperamos usar máquinas para todos os tipos de operações de manutenção de nossas infraestruturas,” declarou.

De acordo com especialistas, a incorporação de robôs na força de trabalho levanta várias questões e implicações sociais e econômicas. Por um lado, a automação pode levar a uma redução na necessidade de trabalhadores humanos para certas tarefas, o que poderia afetar o emprego no setor; no entanto, também cria oportunidades para empregos mais especializados na programação, operação e manutenção desses robôs.