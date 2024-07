Escavações do Museu do Mausoléu da Carruagem do Imperador da China

Um carruagem com mais de sete metros de comprimento foi desenterrado praticamente intacto em um sítio de escavação arqueológica na cidade de Xi’an, no centro da China. De acordo com os especialistas responsáveis por esta pesquisa, a peça tem mais de 2000 anos de antiguidade e tudo indica que pertenceu ao primeiro imperador do gigante asiático.

Segundo um artigo do El Cronista, a carruagem estava completa com as quatro rodas e seu estado roça a perfeição (considerando o que significa bom estado de uma peça enterrada por mais de 2000 anos).

A cidade onde foi encontrada, declarada em 1981 Cidade Histórica pela Unesco, é reconhecida pelos Guerreiros de Terracota, um grupo de soldados históricos que representam os movimentos militares da antiga China.

O Museu do Mausoléu, agora sob a responsabilidade desta carruagem, informa que a carruagem mede exatamente 7,2 metros. Tem um capô, que na época em que foi fabricado tinha uma arte de pinturas bastante coloridas.

Uma carruagem milenar

Além da carruagem, a equipe de escavação encontrou as ferragens de bronze com as quais as peças se conectam. Nesta mesma investigação, encontraram outros objetos como partes das vestimentas usadas pelos representantes do império, peças de cerâmica, ouro, prata e bronze.

O que determina que precisamente essas peças não foram detectadas pelos saqueadores de túmulos quando a dinastia deste império caiu.

A peça de transporte milenar foi encontrada numa zona de escavações identificada como o Mausoléu do imperador Qin Shi Huang, na cidade mencionada anteriormente. É por isso que afirmam que pertencia a esse imperador da China milenar.

É possível que esta carruagem tenha sido um transporte fúnebre no qual os restos de pessoas influentes eram transportados para o império chinês da dinastia Qin, que ocorreu entre os anos 221-206 a.C.

A Universidade de Xi’an descreve sua própria cidade da seguinte maneira:

“Xi’an, capital da província de Shaanxi, ponto de partida da histórica Rota da Seda, zona central da Faixa e Rota, é uma das cidades mais importantes do oeste da China, também é centro de pesquisa científica, educação e indústria do país. Em 1981, Xi’an foi declarada “cidade histórica do mundo” pela UNESCO. A cidade ocupa 10.752 quilômetros quadrados e tem uma população superior a 10 milhões de habitantes.”