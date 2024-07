Temos uma rainha: participante do Marrocos é a vencedora do Miss AI

Já falamos com vocês há alguns dias sobre o concurso Miss AI, uma competição organizada pela plataforma de criadores de conteúdo com IA, Fanvue e que contou com a participação de mais de 1.500 candidatas, todas criadas por inteligência artificial. Um júri composto por especialistas da área selecionou as 10 finalistas, com base em critérios como aparência, realismo, uso de IA e influência nas redes sociais.

Do Marrocos para o mundo

Miss AI coroou sua primeira vencedora: Kenza Layli, uma modelo de inteligência artificial do Marrocos, que levou para casa US$ 5 mil em dinheiro, acesso a programas de mentoria em IA, serviços de relações públicas e apoio no valor de mais de US$ 5 mil, entre outros benefícios. Todas as vencedoras do concurso receberam um total de mais de US$ 20 mil em prêmios.

Kenza Layli, mais do que apenas um rosto bonito, é uma defensora do empoderamento feminino no campo da tecnologia. Sua vitória no Miss AI a tornou a primeira modelo de IA a ganhar um concurso de beleza desse tipo, destacando-se por sua "grande consistência facial" e "alta qualidade de detalhes nas mãos, olhos e roupas".

Numa mensagem emocionante, Kenza expressou sua gratidão e afirmou: "a IA não é apenas uma ferramenta, é uma força transformadora que pode mudar indústrias, desafiar normas e criar novas oportunidades". Além disso, instou o público a "desafiar o status quo" e aproveitar o poder da IA para construir um futuro mais inclusivo.

Critérios de avaliação: beleza e inteligência

As participantes do Miss AI foram avaliadas por um júri de especialistas em beleza, tecnologia e influência social. Os critérios de avaliação incluíram:

Beleza: Foram considerados tanto aspectos clássicos quanto respostas únicas que refletissem a personalidade das modelos de IA.

Foram considerados tanto aspectos clássicos quanto respostas únicas que refletissem a personalidade das modelos de IA. Tecnologia: Foi avaliada a capacidade e implementação das ferramentas de IA para criar os modelos.

Foi avaliada a capacidade e implementação das ferramentas de IA para criar os modelos. Influência Social: A interação com os fãs, o crescimento da audiência e o uso eficaz de plataformas como o Instagram foram medidos.

Desta forma, Miss AI marcou um novo paradigma nos concursos de beleza, celebrando não apenas a beleza física, mas também a engenhosidade e inovação que dão vida a essas fascinantes criações da inteligência artificial. A vitória de Kenza Layli é um símbolo do empoderamento feminino e um lembrete do potencial transformador da IA.