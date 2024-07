Assim funciona o FAB, o novo botão do Chrome que permitirá aos usuários abrir novas abas em segundos

Num esforço para melhorar a experiência do usuário em dispositivos móveis, o Google Chrome anunciou uma nova funcionalidade que promete revolucionar a forma como os usuários abrem abas em seu navegador: o Botão de Ação Flutuante (FAB).

Trata-se de um elemento de design familiar de outros aplicativos do Google como —Drive e Gmail— que oferece atalhos para funções frequentemente utilizadas que, de outra forma, poderiam ficar ocultas devido à complexidade do design da interface do usuário.

No caso do Google Chrome para Android, o FAB permitirá aos usuários abrir novas guias de forma mais rápida e eficiente. Essa mudança foi pensada para tornar o Chrome um aplicativo mais acessível e fácil de usar para todos os tipos de usuários, desde os mais experientes até os iniciantes em tecnologia.

Melhorias no navegador

Até recentemente, o botão de nova aba no Chrome estava localizado no canto superior esquerdo da tela, uma posição que pode ser desconfortável de alcançar para muitos usuários. Por outro lado, a versão de teste do Chrome que inclui o FAB o coloca no canto inferior direito da tela, permitindo uma navegação mais fluida e natural.

Aqueles que desejam experimentar este novo recurso podem baixar a versão beta do Chrome na Google Play Store. E embora ainda não tenha sido anunciada uma data oficial de lançamento para a atualização, o fato de já estar em fase de teste evidencia que é provável que este novo botão possa se tornar uma característica padrão.

Como funciona a gestão automática de permissões do Chrome?

Além do FAB, Google Chrome, também está introduzindo uma nova função de segurança em dispositivos Android que renovará automaticamente as permissões dos sites que não foram visitados recentemente. Essa medida tem como objetivo melhorar a segurança do dispositivo ao desativar o acesso a informações sensíveis, como por exemplo, a geolocalização ou a câmera.

Atualmente, o Chrome permite aos usuários gerenciar as permissões dos sites, dando-lhes a opção de habilitar ou desabilitar o acesso contínuo à câmera, microfone, localização e notificações. Essas permissões podem ser ativadas temporariamente ou desativadas por completo, oferecendo um maior controle sobre a privacidade e segurança do usuário.

A nova funcionalidade é particularmente útil para revogar permissões de páginas da web que já não são utilizadas, melhorando assim a segurança e privacidade do usuário.

O Google Chrome agora é mais seguro?

A segurança na navegação móvel é uma preocupação crescente à medida que mais usuários dependem de seus dispositivos para realizar uma ampla variedade de tarefas online. Desde compras até bancos online, passando pela gestão de e-mails e redes sociais, o Google, ciente dessa realidade, implementou várias medidas de segurança no Chrome ao longo dos anos.

Dessa forma, o Google Chrome já inclui várias ferramentas de segurança, como o “navegador seguro”, que alerta os usuários sobre sites potencialmente perigosos; e a gestão de senhas, que ajuda a criar e armazenar senhas seguras. São ferramentas fundamentais para manter os usuários seguros enquanto navegam na internet.