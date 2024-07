Cientistas americanos desenvolvem IA com capacidade de previsão muito mais elevada do que os humanos

O universo da inteligência artificial continua a registrar avanços, com iniciativas tecnológicas que visam superar as capacidades humanas. Desta vez, uma equipe de cientistas da Universidade de Berkeley desenvolveu um mecanismo de aprendizado de máquina com capacidade de previsão superior à de qualquer pessoa, conforme relatado pelo El País.

Em que se baseia este método? Na prática milenar da pesquisa. Qualquer pessoa que queira prever algum evento costuma recorrer às fontes bibliográficas, hoje digitalizadas na Internet. Bem, a IA desenvolvida por uma equipe da Universidade de Berkeley, liderada por Danny Halawi, faz o mesmo, mas em questão de segundos e com uma capacidade tão rápida de consultas que é praticamente impossível errar.

Os especialistas combinaram milhares de previsões de mercado, como Metaculus ou Polymarket, com as virtudes do ChatGPT-4. Sempre que lhe é feita uma pergunta, o sistema age perguntando ao Google até seis vezes o mesmo prompt dado pelo usuário. Isso se traduz em consultas de até 20 artigos.

“Se você quer prever com precisão, a melhor estratégia é ser imparcial, tentar obter as fontes mais precisas de informação e fazer uma previsão razoável e sensata baseada puramente em evidências”, disse Danny Halawi, líder da pesquisa da universidade sediada na Califórnia (EUA).

O El País explica em sua resenha que os cientistas por trás deste projeto recorrem a um fenômeno chamado "sabedoria das multidões". Eles se referem assim a encontrar uma solução para um problema na opinião da maioria das pessoas especialistas nos temas em questão.

Graças a este método, o sistema recorre o que é conhecido como fontes confiáveis do Google e encontra a resposta para fornecê-la ao usuário.

Danny Halawi explica que o ideal é que o sistema faça 100 pesquisas no Google para cada pergunta, para que o resultado seja 100% preciso. No entanto, isso requer muito dinheiro e com seis consultas eles alcançam uma boa média de acertos e superam as capacidades humanas.

Este tipo de sistemas, como explicado pelo meio citado anteriormente, serve para prever os impactos econômicos e sociais das decisões políticas de um governo, por exemplo.