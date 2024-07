O desenvolvimento da IA na China: tecnologias cada vez mais humanas

‘Tecnologia Centrada no Humano’ é o conceito que vimos com mais força nos centros de desenvolvimento da gigante tecnológica HONOR. Durante uma visita especial à China, do FayerWayer e do Publimetro, tivemos a oportunidade de aprender sobre o desafio de incorporar IA aos smartphones, mas também de usar a inteligência artificial durante o próprio processo de construção de um smartphone.

"Há muitas maneiras de projetar um produto, mas o mais importante é desenvolver produtos centrados no ser humano. Primeiramente, devemos pensar em como podemos resolver os problemas das pessoas, essa é a chave", comentou Fang Fei, presidente da Linha de Produtos Honor, diante da primeira comitiva de jornalistas e criadores de conteúdo da América Latina a visitar os centros de pesquisa e desenvolvimento desta marca global de tecnologia. "Por isso, ao adicionar a IA, podemos oferecer funções totalmente personalizadas e intuitivas. Isso é o que realmente faz a diferença", acrescentou.

Honor Fang Fei, presidente da linha de produtos Honor: a empresa colabora com Google, Microsoft e Qualcomm (Cortesía)

Simulando o humano para criar um dispositivo funcional

Durante a viagem, visitamos duas instalações da Honor. Primeiro, na cidade de Shenzen, os destinos foram a fábrica inteligente e os laboratórios de P&D da Honor. Neles, foi possível ver não só como são desenvolvidas as soluções ‘centradas nos humanos’, como apontou Fei, mas também testes de simulação do humano para que os dispositivos respondam da melhor maneira ao uso diário. Por exemplo, havia simulações de chamadas para ver ‘como soava o telefone’ colocando-o diante de manequins que seguravam o aparelho em diferentes ângulos e distâncias, também eram simulados os ruídos ambientais que poderiam afetar a comunicação.

Honor

Tecnologias cada vez mais humanas, com dispositivos pensados para ter um comportamento ótimo para o usuário. Mas a aplicação da IA também foi vista como um aliado na produção de telefones. Vimos como, em uma linha de produção, a cada 28,5 segundos saía um novo equipamento, embalado em sua caixa. Isso era possível graças a uma série de máquinas com IA, que, com o apoio de pessoal humano, executava os processos e as pessoas realizavam certas ações de controle de qualidade: tudo para garantir que o resultado final fosse ótimo.

O dia a dia para criar um telefone resistente

Já em Pequim, visitamos o Centro de P&D da marca tecnológica na cidade. Aqui eles buscam ir além, desenvolvendo tecnologias para otimizar seu desempenho: novas baterias, melhores câmeras, maior resistência para seus equipamentos. Vimos testes de impacto, submersão de equipamentos em água, aplicação de jatos de alta potência para ver como suas telas reagiam e muito mais. Os equipamentos são submetidos a testes rigorosos para testar suas novas tecnologias, e a resistência tem sido fundamental para os modelos mais recentes da Honor.

Na verdade, ao consultar a presidente da Linha de Produtos Honor, Fang Fei, sobre o medo que alguns usuários têm em relação à resistência dos dobráveis e suas telas, ela pegou o Honor V Purse que tinha em mãos e o lançou com força no chão. "Nossos equipamentos já são bastante resistentes", afirmou com um sorriso e sem um pingo de medo de que algo pudesse acontecer ao aparelho.

Desenvolvimento de IA, mas também construindo com IA

Durante os primeiros dias desta viagem, também foi lançado o Honor V Flip, outra aposta dobrável da marca que não só mostrava resistência e elegância em seu design, mas também tecnologias avançadas. Além disso, assim como o dobrável V Purse, ambos os dispositivos apresentavam uma das baterias mais finas e potentes do mercado, mostrando os avanços da engenharia desenvolvida com IA. Um acerto de equipe que ainda não sabemos quando e para quais países da América Latina chegará.

Honor

Honor

O Ray Guo, Diretor de Marketing (CMO) da Honor, que também concedeu uma entrevista a esta comitiva internacional, revelou a intenção da marca de se manter como líder em inovação, desenvolvimento e democratização de tecnologias-chave como a Inteligência Artificial (IA). "Atualmente, estamos trabalhando com uma grande quantidade de parceiros para desenvolver IA generativa. A Honor está focada no desenvolvimento da IA on-device", afirmou. Segundo ele, se fosse possível, ele trabalharia ainda mais horas por semana porque o desafio o motiva demais: encontrar ferramentas para levar a IA ao seu máximo potencial e cada vez mais usuários, para que ela seja uma aliada no seu dia a dia.

Honor

A Honor já nos adiantou um pouco sobre para onde estão indo em relação à IA: durante sua apresentação no MWC Shanghai 2024, intitulada ‘A sinergia entre o ser humano e a IA: dispositivos inteligentes potencializarão melhor as pessoas’, eles mostraram seus últimos avanços em IA centrada no ser humano, AI Defocus Eye Protection e AI Deepfake Detection.

Na sessão inaugural, a marca reiterou seu foco em IA centrada no ser humano no dispositivo e sua crença no potencial do hardware habilitado para IA para capacitar os usuários por meio da prestação de serviços personalizados , ao mesmo tempo em que protege a privacidade do usuário.

"A IA está revolucionando nossas vidas e impulsionando o setor de smartphones, mas grande parte do setor tem se concentrado na IA baseada na nuvem, que é apenas uma parte do quebra-cabeça. A IA no dispositivo, que é executada em smartphones, nos entende melhor do que qualquer outro dispositivo, está em uma posição única para oferecer serviços adaptados a nós e às nossas preferências", disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co.

Inteligência Artificial protegendo nossos olhos

O AI Defocus Eye Protection considera o aumento global de casos de miopia causados pelo uso prolongado de telas. Essa tecnologia usa a IA para simular óculos de desfoque na tela do dispositivo inteligente.

Está comprovado que o uso de óculos com desfoque favorece a saúde ocular, pois induzem intencionalmente um desfoque controlado no campo visual periférico do usuário para ajudar a manter uma visão central nítida. Esse efeito cria uma percepção visual alterada que retarda o processo de alongamento do olho, que leva à miopia. A Honor conseguiu evoluir a proteção ocular: da prevenção à criação de tecnologia que pode proporcionar alívio aos consumidores. Foi demonstrado que a proteção ocular AI Defocus da Honor reduz a miopia transitória dos usuários em média 13 graus após ler durante 25 minutos, e alguns usuários experimentam uma redução máxima de 75 graus.

Segurança em uma era de conteúdo simulado

Além disso, o AI Deepfake Detection busca ajudar a prevenir fraudes e detectar conteúdos manipulados digitalmente. O AI Deepfake Detection examina quadro a quadro informações como contato visual, iluminação, clareza da imagem e reprodução do vídeo para identificar falhas imperceptíveis ao olho humano.

Além disso, a Inteligência Artificial Deepfake Detection foi treinada com um grande conjunto de dados de vídeos e imagens relacionados a fraudes online, permitindo que a IA faça a identificação, análise e comparação em três segundos. Se a função detectar conteúdo sintético ou alterado, é emitido imediatamente um aviso de risco para o usuário, dissuadindo de continuar interagindo com possíveis golpistas por sua própria segurança.

Que outras tecnologias baseadas em IA a Honor nos trará em seus dispositivos e ao alcance de nosso bolso? Estaremos atentos, porque na China estão sendo desenvolvidas novas soluções todos os dias e com as tecnologias mais recentes e poderosas do mercado.