A NASA tem a imagem mais distante da Terra registrada na história

Desde que o homem viajou para o espaço pela primeira vez na história, nos anos 60, a NASA e várias agências espaciais têm registrado a Terra do espaço. Ver como o nosso mundo é visto na imensidão da matéria escura do cosmos é algo que cativa tanto entusiastas como não entusiastas da astronomia.

Qual é a imagem mais distante da Terra? A NASA tem a foto, graças a uma captura feita por uma das duas espaçonaves que mais distância percorreram no espaço, a sonda Voyager 1.

Uma foto tirada em 1990 pela sonda Voyager 1 captura a Terra como um pequeno ponto na imensidão do Sistema Solar, com algumas das cores da matéria que interage com os gases e elementos expelidos por nossa estrela massiva.

De acordo com uma análise da conta Spacerocx, aquele pequeno ponto iluminado foi capturado a 5,9 bilhões de quilômetros de distância.

Voyager 1 ainda está vivo

A sonda espacial Voyager 1 ainda está operacional. Depois de cinco meses desaparecida para os radares da NASA, cientistas do Jet Propulsion Laboratory (JPL) conseguiram corrigir as falhas de software para receber novamente um sinal da sonda espacial em abril de 2024.

A última vez que foi recebido um sinal da sonda espacial foi em novembro de 2023. Antes disso, estava enviando informações que eram confusas para os cientistas da NASA. Eles a colocaram em modo de hibernação para trabalhá-la, obviamente de forma remota, e agora começaram a receber dados sobre a saúde de seu software.

O próximo passo é permitir que a nave espacial comece a enviar dados científicos novamente. A sonda e sua gêmea, a Voyager 2, são as únicas espaçonaves que voaram no espaço interestelar (o espaço fora do Sistema Solar).

O portal da JPL informa que em março, a equipe de engenharia da Voyager confirmou que o problema estava relacionado a um dos três computadores a bordo da espaçonave, chamado de subsistema de dados de voo (FDS). O FDS é responsável por empacotar os dados científicos e de engenharia antes de enviá-los para a Terra.

Descobriram que um único chip responsável por armazenar parte da memória FDS não estava funcionando. Essa falha tornou os dados científicos e de engenharia inutilizáveis. Como não era possível reparar o chip, a equipe decidiu colocar o código afetado em outro local da memória do FDS. No entanto, nenhum local é grande o suficiente para conter a seção de código na íntegra.