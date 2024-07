A NASA age como se nada tivesse acontecido com os astronautas da nave Starliner

A incerteza se apodera ao saber o destino de Suni Williams e Butch Wilmore, os astronautas da NASA que viajaram para a Estação Espacial Internacional (ISS) na nave Starliner, da empresa Boeing.

A agência espacial norte-americana garante que esses astronautas não estão presos na ISS e que tudo está correndo muito bem. Eles agem como se nada estivesse acontecendo e no relatório mais recente que publicaram em seu site, não mencionaram nada sobre o futuro do seu retorno para casa.

Vamos primeiro ao contexto. Suni e Butch viajaram para o espaço em uma nave espacial chamada Starliner, desenvolvida pela empresa de aviação Boeing. Esta nave espacial teve vazamentos de hélio na Terra, que foram claramente resolvidos, mas devido a isso a missão teve que ser adiada, de acordo com os especialistas no assunto.

No entanto, a NASA e a Boeing seguiram em frente e agora estão enfrentando os mesmos problemas no acoplamento da nave com a ISS. A agência espacial afirma que durante os voos orbitais, não há nenhum tipo de problema.

O que eles precisam resolver é o desacoplamento e o retorno ao lar.

Imagem: Boeing Starliner

Deveriam voltar em 26/6 e agora não há data de retorno

"Os astronautas do voo de teste da tripulação da NASA passaram o final da sua semana de trabalho reconfigurando uma instalação de botânica espacial", disse a agência em seu blog.

“A NASA e a Boeing continuam avaliando o desempenho do sistema de propulsão da Starliner antes de retornar à Terra a partir do laboratório em órbita. Os líderes da NASA e da Boeing participaram hoje de uma teleconferência com a imprensa para discutir a Starliner e as operações da estação”.

A NASA agora definiu o final de julho como prazo limite para a próxima caminhada espacial fora da estação espacial", acrescentaram, como uma demonstração de que estão planejando missões com os dois astronautas permanecendo por mais tempo na ISS.

O vice-presidente do Programa de Tripulação Comercial da Boeing disse estar chateado com as informações que foram publicadas em vários meios de comunicação, falando sobre problemas na missão Starliner da Boeing, garantindo que os astronautas não estão presos e não há perigo na viagem de retorno.

“É bastante doloroso ler as coisas que estão sendo ditas por aí. Conseguimos um voo de teste realmente bom e está sendo visto de forma bastante negativa. Não estamos presos. A tripulação não corre nenhum perigo e não há um aumento de risco quando decidirmos trazê-los”, destacou.