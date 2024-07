O iOS precisa copiar essas cinco funções do Android para ser melhor

Temos testado o novo realme GT6 com seu sistema operacional móvel baseado no Android 14, Realme UI 5.0 nas últimas semanas e isso nos fez refletir sobre o quanto a plataforma do Google avançou em comparação com o iOS da Apple, que apesar de ter tido um momento de vanguarda, a realidade é que tem estagnado consideravelmente nos últimos anos.

Houve um tempo em que tanto o Android quanto o iOS podiam ser considerados como absolutamente diferentes, enquanto o sistema operacional do Google permitia uma infinidade esmagadora de personalização e adaptações em sua configuração, a contraproposta da Apple era ultrarrápida e eficiente no consumo de recursos, impondo uma quantidade quase ridícula de restrições.

Depois, as coisas foram mudando gradualmente e os rapazes de Cupertino adotaram essa dinâmica onde passaram a usar recursos da concorrência para implementá-los no iOS. Este ano, as coisas aceleraram com a versão beta do iOS 18, que traz praticamente as mesmas funções de personalização que existem há anos do outro lado.

Neste momento, o Android está muito bom, mas as camadas personalizadas dos diferentes fabricantes, como OPPO, Samsung ou a própria realme, estão se tornando exemplos de inovação e referência do que será visto em um futuro não muito distante para estas plataformas.

Imagem: Phone Arena | Fizemos a análise comparativa definitiva do Apple iPhone 15 Pro Max vs o Google Pixel 8 Pro para ver qual é o melhor destaque do mercado em 2024

Pela primeira vez em sua história, a Apple permite ajustes na interface do usuário em um nível que antes só era possível no Android. Mas o que experimentamos com o realme GT 6 nos fez pensar nas grandes mudanças que Tim Cook e sua equipe precisam trazer para o iPhone.

Então, montamos esta breve lista com cinco elementos que a Apple precisa urgentemente pegar do Android para levar para o iOS.

Controle por gestos táteis, não por botões

O iPhone foi o primeiro a implementar este estilo de navegação por gestos que usamos hoje, mas temos que admitir que o Google o aperfeiçoou de forma brutal, simples, intuitiva e em todos os aspectos superou a Apple.

Durante as mesmas semanas de teste do smartphone baseado em Android, tivemos que operar um telefone rodando o iOS 17 e a navegação por gestos em comparação era um pesadelo errático, com algumas partes fluídas e outras sem lógica, interrompendo muitas vezes o controle com toques obrigatórios em extremidades pouco ergonômicas.

Imagen: FayerWayer | realme 12 Pro+

Sim, o iPhone tem um gesto para voltar à tela anterior, mas só funciona a partir da borda esquerda, o que obriga os destros a malabarismos com o polegar. Além disso, só funciona em algumas telas da interface.

Em resumo, com o iOS a situação é mais frustrante. Mas os usuários de lá talvez nunca percebam, a menos que mudem para o Android.

Lojas de aplicativos alternativas: a grande ausência do iPhone e iOS

A União Europeia obrigou a Apple a abrir seu jardim murado para permitir coisas que antes não eram permitidas. Por exemplo, os iPhones e iPads finalmente, após anos de negação, finalmente integram suporte para emuladores de jogos e até mesmo lojas de aplicativos de terceiros, algo que parecia impossível até pouco tempo atrás.

Infelizmente, essas alternativas à App Store estão limitadas à Europa, pois são resultado de uma regulamentação de lá. Por outro lado, com o Android, as coisas foram muito mais livres desde o início. Com seus riscos sim, mas também com vantagens inegáveis.

Lançadores de terceiros: a grande vantagem do Android

Pixel Launcher baseado no Android P

Uma das grandes novidades do iOS 18 é que agora é possível alterar as cores dos ícones dos aplicativos, assim como já acontece há algum tempo com a estética do Material You no Android, mas na verdade, eeles estão apenas começando.

Desde os seus primórdios, o Android conta com toneladas de lançadores que permitem personalizar qualquer smartphone até níveis extremos. Amamos essa possibilidade, mas no iPhone simplesmente é impossível. É urgente que Tim Cook permita a integração de lançadores de outras empresas.

A classificação de notificações continua sendo um pesadelo no iPhone

A má classificação das notificações tem sido um dos maiores problemas para os usuários do iPhone. Não há limite para o tipo e frequência de notificações que um aplicativo pode enviar. Usar o telefone é um massacre em comparação com o que tem acontecido no Android nos últimos cinco anos.

Os aplicativos do sistema operacional do Google têm vários canais de notificação e permitem configurar, silenciar, desativar ou programar praticamente cada uma delas.

A Apple introduziu algumas funcionalidades de Inteligência Artificial para manter as notificações mais moderadas, mas não se compara ao que se vive com a concorrência.

Mais aplicativos padrão

Até alguns anos atrás, a Apple não permitia que os usuários alterassem seus aplicativos padrão no iOS. Com o tempo, permitiu a troca do Safari e Mail por navegadores da web e aplicativos de e-mail alternativos como padrão.

Agora você pode usar o Google Chrome e outros aplicativos livremente como padrão. Mas tudo isso é apenas uma pequena parte do que é possível no Android há mais de meia década.

Em resumo, é frustrante às vezes a quantidade de limitações e atrasos que o iOS apresenta. É como se estivesse vivendo cinco anos no passado, pelo menos.