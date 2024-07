Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 vazaram praticamente todas as suas especificações

Numa reviravolta inesperada, os fãs da Samsung foram surpreendidos com o vazamento de praticamente todas as especificações técnicas dos aguardados Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6. O mais curioso é que tudo isso aconteceu de forma inesperada, o que poderia dificultar para a fabricante sul-coreana o desafio de apresentar alguma surpresa no momento do lançamento oficial.

O próximo evento do Galaxy Unpacked, onde, teoricamente, a empresa terá como protagonistas os novos sucessores da família Fold, Flip e talvez (apenas talvez) algumas novidades em torno da família Galaxy AI.

A apenas uma semana da conferência da Samsung, agendada para 10 de julho, onde se espera a apresentação oficial dos telefones dobráveis, o renomado vazador Evan Blass acabou por compartilhar com o mundo as especificações técnicas completas e materiais de marketing que detalham praticamente tudo o que precisamos saber essencialmente sobre esses novos dispositivos.

Samsung Galaxy Unpacked - Galaxy Z Fold 6 Samsung

Por exemplo, como um gostinho, um dos aspectos mais destacados é que ambos os telefones serão mais leves e terão uma duração de bateria maior, apesar de serem um pouco mais finos do que seus antecessores. O Z Fold 6 pesaria 14 gramas a menos e ofereceria uma hora a mais de duração de bateria usando navegação móvel de média a extrema e duas horas a mais de reprodução de vídeo.

O Z Flip 6, por sua vez, aumentaria a capacidade da bateria de 3.700 mAh para 4.000 mAh, o que se traduz em duas horas a mais de navegação e três horas a mais de reprodução de vídeo.

As especificações técnicas gerais do Samsung Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 estão aqui

Ambos dispositivos também possuem pequenas melhorias em suas telas. O Z Fold 6 tem um brilho máximo significativamente maior, de 2.600 nits em comparação com os 1.750 nits do modelo anterior. Enquanto a tela externa do Z Flip 6 agora é IPS em vez de OLED, a tela principal do Fold 6 tem uma resolução ligeiramente maior, alcançando 2160 x 1856 pixels.

Curiosamente, com o Galaxy Z Flip 6 teremos algumas melhorias interessantes, onde, por exemplo, agora poderemos usar o modo de intérprete de tradução de idiomas da Samsung na tela externa, algo que poderia representar o sonho desejado para os viajantes e pessoas que interagem com falantes de diferentes idiomas.

Mas isso é apenas uma visão superficial de tudo o que Evan Blass vazou. Em geral, aqui estão as especificações técnicas mais notáveis para cada modelo:

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 Evan Blass

Ecrã interior de 6,7 polegadas, ecrã exterior de 3,4 polegadas.

Câmara principal de 50 MP com a mesma abertura f/1.8

Novo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

12 GB de memória RAM

O ecrã secundário agora é IPS em vez de OLED.

0,2 mm mais fino quando dobrado, as outras dimensões e peso são iguais

Bateria de maior capacidade de 4.000 mAh, quando antes era de 3.700 mAh.

Duas horas adicionais de duração da bateria da Internet LTE e três horas a mais de reprodução de vídeo.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Ecrã interno de 7,6 polegadas e ecrã externo de 6,3 polegadas, ambos com um brilho máximo de 2.600 nits.

A tela secundária é 0,1 polegadas maior.

A resolução da tela principal foi ligeiramente alterada para 2160 x 1856 de 2176 x 1812 pixels.

Novo processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Uma hora a mais de duração da bateria em navegação móvel LTE e duas horas a mais de reprodução de vídeo

14 gramas mais leve

1,4 mm mais curto, 1 mm mais largo, 1,3 mm mais fino quando dobrado

1,4 mm mais curto, 2,7 mm mais largo, 0,5 mm mais fino quando está desdobrado.

Estrutura de alumínio Armor aprimorada

Não há mudanças nas câmeras, na capacidade da bateria (4.400 mAh) ou na cobertura de vidro, que é Gorilla Glass Victus 2.

As imagens promocionais que serviram de base para essa informação não serão compartilhadas aqui, em respeito à empresa. Mas essencialmente, essa é a informação contida sobre as especificações de ambos os modelos.

Vale a pena mencionar que ambos dispositivos teriam proteção IP48. No entanto, é importante notar que a classificação "4" em IP48 não se refere à resistência à poeira que muitos esperavam para evitar possíveis danos a longo prazo nas dobradiças.

Na realidade, indica proteção contra objetos sólidos com 1 mm de diâmetro ou mais. No entanto, até que a Samsung faça sua conferência oficial, tudo isso seriam meras especulações. Será necessário esperar pelo Galaxy Unpacked.